"Na dobre i na złe" to serial, który już do lat jest emitowany na ekranie TVP. Pierwszy odcinek widzowie zobaczyli w 1999 roku i od tego czasu sporo się zmieniło, zwłaszcza wśród występujących w nim bohaterów. Początkowo poza medycznymi przypadkami można było także śledzić losy lekarskich rodzin, m.in. doktora Jakuba Burskiego (w tej roli Artur Żmijewski) i jego syna Tomka Burskiego. W tę rolę wcielił się Bartosz Obuchowicz. Co dziś słychać u aktora i jak się zmienił?

REKLAMA

Zobacz wideo Najsłynniejsze wpadki w filmach, serialach i nie tylko! Czy naprawdę nie dało się ich uniknąć?

W dzieciństwie przeżył tragedię

Bartosz Obuchowicz wychował się w rodzinie, w której dominowały kobiety. W wywiadach nieraz podkreślał, że to jego mama i siostry zdecydowały, czym będzie się w życiu zajmować. Mama zapisała go do zespołu tańca i śpiewu, i tak zaczęła się jego artystyczna przygoda. "(...) przygotowywaliśmy różne inscenizacje teatralne oraz braliśmy udział w warsztatach tańca i śpiewu. Wkrótce wraz z zespołem zaczęliśmy występować w telewizji" - powiedział aktor.

Ojciec zaraził go za to miłością do sportu - razem biegali, grali w piłkę nożną, jeździli na łyżwach. Niestety, ojciec Bartosza Obuchowicza zmarł, gdy aktor miał zaledwie osiem lat. "Wesoły, inteligentny, wszystko mu się udawało. Poza jednym, zbyt szybko nas zostawił" - wspominał tatę w jednym z wywiadów.

Bartosz Obuchowicz z żoną na premierze filmu. On na luzie, ona jak pani lato

Wcześnie zaczął karierę

Bartosz Obuchowicz wcześnie zaczął stawiać pierwsze kroki przed kamerami. Miał 13 lat, gdy zagrał w filmie Zanussiego "Cwał". W rozmowie z Polskim Radiem nie ukrywał, że było to dla niego ważne wydarzenie w życiu.

(...) To także wspaniała przygoda, którą wtedy traktowałem chyba bardziej w kategoriach zabawy i zdobywania nowych doświadczeń - powiedział.

Potem propozycje sypały się już jak z rękawa, a młody Bartosz Obuchowicz grał m.in. w "Grach ulicznych", "Sławie i chwale" oraz "Ogniem i mieczem". Gdy miał 17 lat, dołączył do ekipy "Na dobre i na złe", wcielając się w Tomka Burskiego, syna doktora Jakuba Burskiego. Szybko zdobył sympatię widzów, a tym samym popularność. Co jednak ciekawe, aktorstwo przed długi czas traktował jako zabawę. Dopiero dzięki roli w filmie "Stacja" z 2001 roku zrozumiał, że chce z tym związać swoją przyszłość. Nie poszedł jednak na aktorskie studia, a zamiast tego wybrał psychologię, którą ostatecznie porzucił na drugim roku.

Obuchowicz z żoną na salonach. Ukochana aktora ma przepiękny uśmiech

Jak potoczyła się kariera Bartosza Obuchowicza?

Aktor nie próżnował i przyjmował kolejne role. Grał w "Hakerze", "Czasie surferów", "Ja wam pokażę!", "Czasie honoru" czy "Jeszcze raz". Z "Na dobre i na złe" odszedł w 2011 roku, wcześniej jednak wciąż będąc na fali popularności, wystąpił w show "Taniec z Gwiazdami", którego jednak nie wygrał. W pewnym momencie zniknął z show-biznesu, ale nie oznacza to jednak, że porzucił aktorstwo. Wręcz przeciwnie. Cały czas grał i wciąż gra. W ostatnich latach można było go oglądać w "Archiwiście", "Emigracji XD", "Gorzko gorzko", "Komisarzu Aleksie", "Proroku", "Chyłce. Oskarżeniu", "Kowalscy kontra kowalscy". W samym 2020 roku zagrał w sześciu produkcjach.

Bartosz Obuchowicz porzucił za to salony i imprezy branżowe. Czas poza pracą poświęca swojej rodzinie - żonie Katarzynie Sobczyńskiej, która jest terapeutką i psycholożką, a także trzem córkom - Mariannie, Marcelinie i Michalinie. Zdjęcia aktora i jego rodziny w galerii na górze strony.