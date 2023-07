Agnieszka Kaczorowska często chwali się życiem rodzinnym w sieci. Aktorka od 2018 roku jest żoną Macieja Peli, z którym doczekała się dwóch córek: czteroletniej Emilii i dwuletniej Gabrysi. Tancerka wielokrotnie podkreślała, że pociechy są jej oczkiem w głowie. Obie mają urodziny w lipcu. Niedawno każda z nich obchodziła swój wyjątkowy dzień. Mama dziewczynek postanowiła pójść na całość i wyprawić im wyjątkową imprezę urodzinową.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o swoim życiu, kiedy została matką. "Bardzo się zmieniłam pod wpływem macierzyństwa"

Córki Agnieszki Kaczorowskiej obchodziły urodziny. Rodzice wyprawili im wspaniałe przyjęcie

Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem postanowiła zorganizować wyjątkową imprezę dla córek. Gabrysia i Emilia miały przyjęcie z głównym motywem filmu "Kraina Lodu". Plenerowe urodziny odbyły się w specjalnie rozstawionym namiocie. Pojawiły się w nim suto zastawione stoły. Dominowały pastelowe odcienie niebieskiego i fioletu. Na każdym kroku można było również zauważyć główne postacie z ulubionego filmu dziewczynek, Annę, Elsę i Olafa. Kaczorowska podzieliła się relacją z imprezy w mediach społecznościowych. "Co to był za dzień! Dziś na imprezkę urodzinową Emi i Gabi przenieśliśmy się do "Krainy Lodu". Dziewczynki zachwycone. (...) Dziękujemy tym, którzy się dziś z nami bawili! Wspaniali goście, piękna pogoda, atmosfera… Wszystko dziś dopisało" - napisała w poście.

Impreza u Kaczorowskiej zdecydowanie należała do udanych. Aranżacja zawierała także ogromną ilość balonów. Dla gości zostały także przygotowane wyjątkowe słodkości, ozdobione zgodnie z motywem filmu. Nie można także pominąć tortu, który był rodem z Krainy Lodu. "O tym właśnie marzyłam" - usłyszeliśmy wieczorem od Emi wiele razy w różnych kontekstach. Ich radość, zaskoczenia, zachwyt, oczy pełne blasku - po to się celebruje urodziny! Po to się spełnia marzenia" - wyznała Kaczorowska na profilu na Instagramie. Gabrysia i Emilia były ogromnie zadowolone z przyjęcia. Więcej zdjęć rodziny Kaczorowskich znajdziesz w galerii.

Agnieszka Kaczor na przyjęciu urodzinowym córek fot. Instagram/@agakaczor/screenshot

Nie tylko Agnieszka Kaczorowska pokusiła się o wyjątkowe przyjęcie urodzinowe dla swojej pociechy. Imprezę dla córki zrobiła też Klaudia Halejcio

Jakiś czas temu urodziny córki zorganizowała Klaudia Halejcio. Pociecha gwiazdy obchodziła drugie urodziny w czerwcu 2023 roku. Aktorka postanowiła pójść na całość. Wyprawiła przyjęcie rodem z bajki Disneya. Pomogła jej w tym specjalna ekipa, która rozstawiła stoły, namioty i przygotowała dekoracje. Impreza była bardzo elegancka. Nie zabrakło luksusowego nakrycia w odcieniach różu i białego. Na "królewskich" urodzinach pojawiły się również złote stoły i diamentowe żyrandole. Nie da się ukryć, że dziewczynka była zadowolona. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kaczorowska podzieliła się wzruszającym filmem. Ciążowe kadry nie są przypadkowe