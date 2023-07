"Wiadomości" TVP atakują Jerzego Stuhra. "Niektórym wolno więcej"

W niedzielnym wydaniu "Wiadomości" wyemitowano materiał Krzysztofa Nowiny Konopki dotyczący traktowania polskich celebrytów przez sądy. W programie przypomniano m.in. sprawę Jerzego Stuhra, który spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. Z materiału TVP wynika, że gwiazdy mogą liczyć na łagodne traktowanie przez sądy.

"Wiadomości" przytoczyły słowa Ziobry do Stuhra: W wolnej Polsce nie macie większych praw

W "Wiadomościach" przypomniano sprawę Jerzego Stuhra. Pojawiły się też cytaty aktora, który przyznał, w rozmowie z Plejadą, że denerwują go pomówienia i stosunek prokuratury do niego. Stuhr uznał, że Zbigniew Ziobro ścigał go pół roku, a prokuratura proponowała coraz wyższe kary i "chciała go zjeść". Na te słowa zareagował sam Zbigniew Ziobro na Twitterze.

Pyta pan, po co prokuratura pana ściga?! Żeby wymierzyć sprawiedliwość, bo w wolnej Polsce nie macie większych praw - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze".

Zbigniew Ziobro Fot. 'Wiadomości'/vod.tvp.pl screen

Reporter "Wiadomości" twierdzi, że celebryci dostają kuriozalnie łagodne wyroki

W dalszej części reportażu mówiono także o wyrokach innych gwiazd. Wspomniano o Beacie Kozidrak, Piotrze Najsztubie i Piotrze Kraśko. Autor materiału stwierdził, że celebryci mają nie tylko problem z alkoholem, ale także z respektowaniem prawa. W jego opinii dostają kuriozalnie łagodne wyroki.

Piotr Najsztub, który potrącił na pasach kobietę, został uniewinniony. Piosenkarka Beata Kozidrak za jazdę z dwoma promilami alkoholu dostała pół roku prac społecznych, a gwiazda TVN Piotr Kraśko 100 tys. zł grzywny za sześć lat prowadzenia samochodu bez prawa jazdy. To niespełna 1,4 tys. zł kary za miesiąc jazdy bez uprawnień. Niektórym wolno więcej - powiedział Krzysztof Nowina Konopka w "Wiadomościach".

Krzysztof Nowina Konopka Fot. 'Wiadomości' vod.tvp.pl/screen