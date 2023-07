Książę Harry i Meghan Markle pobrali się w 2018 roku. Zaledwie kilka lat temu nie byli świadomi tego, jak ich życie się potoczy. Młodszy syn króla Karola III postanowił odłączyć się od brytyjskiej rodziny królewskiej. Obecnie wraz z żoną żyje w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio jednak zagraniczne media donoszą, że nie wszystko poszło po myśli pary. Niedawno Meghan straciła współpracę ze Spotify. Teraz wyszło na jaw, że małżeństwo ma coraz mniej przyjaciół.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Książę Harry i Meghan Markle rzekomo zakończyli przyjaźń z Davidem Beckhamem. Relacja miała zakończyć się w nerwowej atmosferze

David i Victoria Beckhamowie byli wieloletnimi przyjaciółmi Harry'ego i Meghan Markle. Ostatnio jednak ich relacja została gruntownie zburzona. Jak podaje zagraniczny portal nypost.com, dwie pary ogromnie się pokłóciły. Według anonimowego informatora Beckhamowie zostali rzekomo oskarżeni o ujawnienie szczegółów dotyczących rodziny królewskiej. Doszło do bardzo napiętej rozmowy, w której Meghan i Harry mieli im zarzucić tego typu zachowanie. "The Mail on Sunday" dodaje, że David Beckham jest "absolutnie wściekły" z powodu oskarżeń. "Pogodzenie się jest teraz bardzo mało prawdopodobne" - wyznał informator.

Warto przypomnieć, że Beckhamowie byli na weselu Meghan i Harry'ego. Następnie bardzo wspierali parę, gdy ta odwiedzała Wielką Brytanię. Jak donosi The Post, Meghan ma jednak wiele innych przyjaciółek w Stanach Zjednoczonych. Żona księcia Harry'ego podobno ma zwarty krąg bliskich znajomych, którzy bardzo ją chronią. Wśród nich znajduje się między innymi Oprah Winfrey i dawni współpracownicy Meghan z czasów jej kariery aktorskiej.

Meghan robiła dobrą minę do złej gry. Tak wyglądało ostatnie wystąpienie księżnej

Książę Harry stracił więcej przyjaciół? Nie ma już kontaktu z dawnymi znajomymi

To nie pierwsza taka sytuacja w życiu księcia Harry'ego. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że przez swoje decyzje syn króla Karola III stracił bliskich przyjaciół. Na ten temat wypowiedziała się redaktorka "Daily Mail", Rebecca English. Wyznała, że znajomi Harry'ego czują się zranieni przez jego zachowanie. "Z tego, co słyszałam, jest wielu ludzi, którzy są naprawdę zniesmaczeni tym, co zrobił od czasu opuszczenia rodziny królewskiej. (...) Byli przyjaciele brzydzą się nim. Dorastając, William i Harry stworzyli wokół siebie bardzo zwarty krąg znajomych" - wyznała na łamach zagranicznego portalu. Dodała, że bliscy księcia bardzo się na nim zawiedli. ZOBACZ TEŻ: Meghan Markle opanowała pewną technikę. Dzięki temu zawsze robi dobre wrażenie. Jest prosta