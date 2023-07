Galia Lahav spełnia się jako projektantka sukni ślubnych gwiazd. Jak sama mówi, jest również kreatorką marzeń. Ponad 30 lat temu założyła markę modową "Galia Lahav", gdzie tworzy wyjątkowe suknie ślubne i wieczorowe. Nie da się ukryć, że jej projekty podbiły serca nie tylko narzeczonych, ale również celebrytek. Z jej usług korzystały między innymi Beyonce, Jennifer Lopez, Paris Hilton czy Christina Aguilera. Niedawno Lahav udzieliła wywiadu dla portalu People, w którym podzieliła się wskazówkami.

Galia Lahav jest projektantką sukien ślubnych gwiazd. Podzieliła się radami dla panien młodych

Galia Lahav stara się zawsze łączyć ze sobą styl elegancki i glamour. Projektantka sukien ślubnych postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami i radami dla przyszłych żon. Na początku podkreśliła, że warto maksymalnie rozszerzyć swoje możliwości. Dodała, że przy wyborze sukni warto brać pod uwagę zdanie bliskich, ale to do panny młodej należy ostateczna decyzja. Każda kobieta powinna kierować się przede wszystkim swoim instynktem i potrzebami. Galia podzieliła się również przemyśleniami co do obecnych trendów. Stwierdziła, że aktualnie królują dwie skrajności: minimalistyczne suknie z eleganckim wykończeniem oraz sukienki-księżniczki, pełne przepychu i dodatków. Według Galii obie opcje mogą być olśniewające i luksusowe.

Galia Lahav wypowiedziała się również na temat akcesoriów. Na początek wzięła pod lupę długie rękawiczki. Projektantka zdecydowanie jest fanką takiego rozwiązania. Wyznała, że taki element wygląda elegancko i z klasą. Galia stawia także na długie, wyraziste welony z koronką bądź koralikami. Następnie został poruszony temat pończoch do ud. Ten dodatek szczególnie sprawdzi się pannom młodym, które chcą dodać nieco seksapilu do swojej stylizacji. Na koniec Galia opowiedziała trochę o "overskits". Dodatkowy materiał w postaci tiulowej spódnicy to, według niej, świetny sposób na stworzenie nowej kreacji bez konieczności przebierania się przez całą noc. Według Lahav jest to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Projektantka sukien ślubnych gwiazd o błędach, jakie najczęściej popełniają panny młode

Galia Lahav podzieliła się również informacją, jakie błędy popełniają panny młode, szukając idealnej kreacji. Wyznała, że kobiety często znajdują projekty w sieci, które bardzo im się podobają. Z tego powodu, gdy przychodzą do salonu sukien ślubnych, nie chcą nawet słyszeć o przymiarce kreacji o innym kroju lub stylu. Galia wyznała, że zazwyczaj panny młode kończą z całkowitym przeciwieństwem swojej wymarzonej stylizacji. Projektantka dodała, że to, że w sieci coś ładnie wygląda na modelce, nie oznacza, że będzie idealnie leżeć na pannie młodej. Galia Lahav radzi przyszłym żonom, żeby starały się wyjść ze swojej strefy komfortu i przymierzały różne kreacje. Tylko w taki sposób będą mogły znaleźć "tę jedyną".