Od niedawna Elżbieta Romanowska objęła rolę prowadzącej w programie "Nasz nowy dom". Nie da się ukryć, że nie każdy był zadowolony z tej decyzji dyrektora Polsatu. Pomimo tego aktorka stara się dawać z siebie wszystko. Romanowska znana z seriali "Barwy szczęścia" czy "Pierwsza miłość" chce, aby na planie nie brakowało pozytywnego nastawienia. Kulisy show pokazuje w mediach społecznościowych, szczególnie na swoim profilu na Instagramie. Ostatnio doszło do zabawnej sytuacji.

Ela Romanowska wykazała się kreatywnością. Postanowiła skorzystać z hotelowego basenu

Ela Romanowska aktywnie działa na profilu na Instagramie. Ostatnio pokazała, jak wygląda życie za kulisami nagrywek do programu. Prowadząca wraz z ekipą zatrzymała się pewnym hotelu, obok którego znajdował się basen. Aktorka stwierdziła, że to idealny moment, aby się zrelaksować. "Mieliśmy bardzo intensywny czas. Dzisiaj kończymy jeszcze remont, przyjeżdża rodzina. Ja za pół godzinki jadę na plan. I dopiero ogarnęłam, że w hotelu, w którym śpimy, jest basen. Ponieważ mamy jeszcze pół godziny, to będzie pływanie" - powiedziała w mediach społecznościowych.

Ela Romanowska nie kryła zmęczenia. Dodała, że miniony tydzień nie należał do najspokojniejszych. Była gotowa, aby chwilę odpocząć. "Trzeba szybko się zregenerować, bo ten tydzień był mega intensywny. Bardzo dużo się działo, dlatego takie 5 minut w chłodnawej wodzie na pewno dobrze mi zrobi" - podkreśliła prowadząca programu "Nasz nowy dom". Pojawił się jednak mały problem.

Ela Romanowska zapomniała stroju kąpielowego. Prowadząca programu "Nasz nowy dom" znalazła inny sposób na kąpiel

Okazało się, że Ela Romanowska nie wzięła ze sobą stroju kąpielowego. Prowadząca nie przygotowała się na taką okoliczność. To jednak nie stanowiła dla niej problem. Aktorka wykazała się kreatywnością. "Żeby była jasność, nie wzięłam stroju kąpielowego, no bo człowiek przyjeżdża do pracy. Ale na szczęście, w T-shircie i szortach też można popływać" - powiedziała Romanowska. Stwierdziła, że strój nie ma tak dużego znaczenia. Tuż po kąpieli musiała jednak wracać do swojego domu. Prowadząca wyznała, że już od poniedziałku zabiera się do dalszej pracy. ZOBACZ TEŻ: Nowobilski tęskni za Dowbor w "Nasz nowy dom"? A skąd. Rozpływa się nad Romanowską. "Wszystkich zaraziła"