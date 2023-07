Meghan Markle wyprowadziła się od księcia Harry'ego? Podano powód

Meghan Markle była całkiem znaną aktorką w Stanach Zjednoczonych, zanim została żoną księcia Harry'ego. Jej najbardziej rozpoznawalna rola to postać Rachel Zane z serialu "Suits". Niestety, wejście do rodziny królewskiej oznaczało rezygnację z celebryckiego życia i skupienie się na obowiązkach, które należą do jej członków. Czas jednak wszystko zweryfikował i Meghan wyszła z rodziny szybciej, niż do niej weszła, pociągając za sobą męża. Para uciekła z Wielkiej Brytanii i zamieszkała wraz z dziećmi w USA.

Meghan Markle wyprowadziła się od księcia Harry'ego. Znany jest powód

Po powrocie do swojego kraju i ustabilizowaniu się finansowo dzięki kontraktom m.in. z Netfliksem, Meghan znów zaczęła marzyć o wielkim aktorstwie. Niedawno żona księcia podpisała kontrakt ze znaną hollywoodzką agencją talentów William Morris Endeavour, która ma siedzibę w Beverly Hills. Wiadomo też, że placówka reprezentowała największe światowe gwiazdy, w tym Dwayne’a Johnsona, Adele i tenisistkę Serenę Williams, która dawniej była w dobrych relacjach z żoną royalsa. By przejść do głównej ligi hollywoodzkich aktorów, Meghan miała wyprowadzić się do hotelu, znajdującego się w pobliżu agencji.

Jedną z plotek jest to, że Meghan przeniosła się do apartamentu hotelowego naprzeciwko swojej agencji William Morris Endeavour, gdyż ma tam na oku większe możliwości. Chce być potężnym graczem w Hollywood. Kierunek, który wybrała Meghan, nie jest kierunkiem, w którym chciałby iść Harry - powiedział Kinsey Schofield, korespondent show-biznesowy GB News.

Kolejne doniesienia o Meghan Markle. To zrobili royalsi. Nawet tutaj ją pominęli

Książę Harry został sam. Nie jest zadowolony

Jak donosi Mirror, książę ma nie być zachwycony takim rozwojem wydarzeń. Zawsze starał się wspierać Meghan i boli go fakt, że ta myśli, że obecnie odniesie większy sukces bez niego.

Meghan czuje, że odniesie większy sukces, jeśli poświęci czas na samodzielną pracę nad projektami bez Harry’ego - mimo że zawsze daje jej pełne wsparcie - podaje informator magazynu Mirror.

Jak potoczy się dalsza kariera Meghan, przekonamy się najprawdopodobniej na przestrzeni kolejnych miesięcy. Żeby tylko nie ucierpiał na tym związek z Harrym, który, jak mówią plotki - i tak wisi już na włosku. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Meghan i Harry screen BBC