Poruszona Wojciechowska żegna córkę na dworcu. Te wakacje są dla nich szczególne

Martyna Wojciechowska to jedna z najbarwniejszych osób w polskim show-biznesie. To nie tylko prezenterka telewizyjna i dziennikarka, ale też pisarka i zapalona podróżniczka. Teraz okazuje się, że miłość do podróżowania przekazała także swojej córce Marii. Martyna Wojciechowska pożegnała córkę przed kolejną wyprawą. Przy tej okazji podzieliła się z fanami na Instagramie poruszającym wpisem.

Córka Martyny Wojciechowskiej sporo podróżuje podczas wakacji: Role się odwróciły

Wakacje sprzyjają podróżom. Ten czas aktywnie spędza także córka Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka zwróciła uwagę, że zaledwie tydzień temu odebrała Marię z lotniska, a ona już wybiera się w kolejną wyprawę.

Role się odwróciły. Dopiero Marysia wróciła, a już wyjechała. Tylko scenografia inna. Tydzień temu witałam ją na lotnisku, dziś rano pożegnałam ją na dworcu kolejowym - napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie.

Córka Martyny Wojciechowskiej nie spędza wakacji z mamą: Wygrali rówieśnicy

Martyna Wojciechowska zaznaczyła, że to pierwsze wakacje, których nie spędza wspólnie z córką. Okazuje się, że Maria wolała wybrać się w podróż z rówieśnikami. Przypomnijmy, że córka Martyny Wojciechowskiej to owoc związku z płetwonurkiem Jerzym Błaszczykiem. Przyszła na świat 17 kwietnia 2008 roku.

To pierwsze wakacje, których nie spędzamy na wspólnych wyjazdach na wspinaczkę, nurkowanie czy zwiedzanie muzeów i galerii sztuki. W tym roku wygrali rówieśnicy i tak też czasem powinno być! Bycie nastolatką ma swoje prawa i cieszę się, że moje dziecko z nich korzysta! Liczę na to, że może uda mi się załapać chociaż na jakiś weekend - dodała Martyna Wojciechowska.

