Caroline Derpienski jakiś czas temu wprawiła internautów w niemałe poruszenie. Polka, na co dzień mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się w polskim show-biznesie i od razu zaczęła szokować. Choć Caroline ma się za jedną z największych polskich influencerek, dla wielu osób tajemnicą jest, w jaki sposób zdobyła prawie siedem milionów obserwujących na profilu na Instagramie. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że znaczna część fanów celebrytki w mediach społecznościowych została wykupiona. Sama influencerka odrzuciła te zarzuty i uznała je za obraźliwe. Caroline jest również znana ze związku z 60-letnim miliarderem. Ostatnio wyznała, dlaczego nie publikuje z nim zdjęć.

Czemu Caroline Derpienski nie pokazuje swojego partnera? Już wszystko wiadomo

Caroline Derpienski regularnie chwali się swoim "ekstrawaganckim" życiem. Bez wahania opowiada również o swoich relacjach z zagranicznymi gwiazdami. Nie można również nie wspomnieć o jej partnerze, który, według influencerki, jest amerykańskim miliarderem. Wiadomo, że tajemniczy mężczyzna ma 60 lat. Ponadto posiada dzieci, które są starsze od celebrytki. Dotychczas fani nie mieli okazji zobaczyć miliardera. Wielu z nich zastanawiało się, czy on w ogóle istnieje. Jakiś czas temu Derpienski obiecała obserwatorom, że pokaże swojego ukochanego.

Póki co, jak zdjęcia nie było, tak dalej go nie ma. Internauci zarzucili Caroline niedotrzymywanie słowa. Modelka postanowiła wyznać, dlaczego wciąż nie opublikowała zdjęcia. "Mój parter powiedział: rób, co chcesz, możesz mówić o mnie, co robimy, jaki jestem. Tylko, jak prosiłam go, żeby jednak wstawić tę fotę razem, tak, jak wam obiecałam, to jednak powiedział, że to wpłynęłoby negatywnie na jego biznesy" - powiedziała w rozmowie z portalem Party.pl. Na jej profilu na Instagramie nie brakuje jednak zdjęć jej samej. Więcej kadrów Caroline Derpienski znajdziecie w galerii na górze strony.

Caroline Derpienski opowiedziała, w jaki sposób poznała partnera. Przedstawiła nietypową historię

Jakiś czas temu Caroline postanowiła podzielić się historią swojej miłości. Choć nigdy nikt nie widział tajemniczego mężczyzny, celebrytka bez wahania opowiedziała o ich nietypowym pierwszym spotkaniu. Z jej słów wynika, że poznali się po pokazie mody w Warszawie. "Jestem na backstage'u i wchodzi sobie jakiś pijany pan. Ja już zaczynam się denerwować, żeby nie zrobił krzywdy, nie było ochrony w ogóle. Nagle ten pan do mnie podchodzi i mówi: "Ale z ciebie gruba baba" - wyznała w rozmowie z Pudelkiem. Jakiś czas później mieli się ze sobą skontaktować, a następnie dogłębnie zakochać. Co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Caroline Derpieński bez makijażu i filtrów? Pokazała się w wersji bez niczego. Widać fakturę skóry