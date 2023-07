Księżna Charlene jako wybranka księcia Alberta musi towarzyszyć mu od czasu do czasu w ważnych uroczystościach. Podczas publicznych wyjść rzadko się uśmiecha, ale podczas balu charytatywnego w Monako zrobiła wyjątek. Zobaczcie, jak wówczas wyglądała.

Księżna Charlene nareszcie się uśmiechnęła

W ostatnią sobotę lipca wybranka księcia Alberta towarzyszyła mu podczas Balu Czerwonego Krzyża, czyli jednej z najbardziej hucznych gal charytatywnych na świecie. Nie brakuje na tej uroczystości członków rodzin królewskich i celebrytów. Co roku wydarzenie odbywa się w Casino Square. Jak podczas gali wyglądała księżna Charlene? Miała na sobie białą suknię do samej ziemi, która została ozdobiona cekinami. Klasykę tej stylizacji przełamały prześwitujące rękawy. Dopasowała do tego lejące kolczyki wysadzane diamentami i szafirami. Włosy księżnej były natomiast zaczesane gładko na bok. To nie stylizacja wybranki księcia Alberta jest szeroko komentowana, a jej wyraz twarzy, który był inny niż zazwyczaj. Księżna Charlene subtelnie uśmiechnęła się, co widać na zdjęciach. Po więcej fotografii zapraszamy do naszej galerii.

Księżna Charlene tak poznała swojego wybranka

Wybranka księcia Alberta ma na swoim koncie wiele sukcesów w pływaniu. To właśnie na zawodach pływackich poznała przyszłego męża. Miało to miejsce w 2000 roku. Weszli w związek sześć lat później, a w 2011 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Co zaskakujące, księżna Charlene szła do ślubu zapłakana. Dlaczego tak było? O tym przeczytacie więcej tutaj.