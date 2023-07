Agnieszka Włodarczyk kojarzona jest przede wszystkim z roli w kultowym serialu komediowym "13 posterunek", gdzie zagrała niesforną siostrę jednego z policjantów. Chociaż od zakończenia produkcji minęło już sporo czasu, aktorka wciąż cieszy się dużą popularnością, a na jej koncie znajdziemy wiele lubianych przez polską publiczność tytułów. Układa jej się także w życiu prywatnym. Od 2020 roku spotyka się z Robertem Karasiem. Para doczekała się syna, Milana, który niedawno świętował drugie urodziny. Chłopiec zaczął ostatnio sprawiać małe problemy rodzicom. Zdesperowana gwiazda zaczęła szukać pomocy na Instagramie.

Agnieszka Włodarczyk walczy z synem-niejadkiem. Milan zaczął się buntować

Syn Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia wkroczył w niekiedy ciężki dla rodziców okres. Chłopiec skończył dwa lata, a w tym wieku często pojawiają się problemy z apetytem u dzieci. Aktorka dołączyła do grona matek, które szukają za wszelką cenę sposobu na to, aby przekonać swoją pociechę do jedzenia.

Jednak okazuje się, że dla Milana nie tylko jedzenie jest problemem. Kobieta zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych post, w którym podzieliła się ostatnimi zmaganiami z wychowywaniem dwulatka. Chłopiec zaczął się buntować. Zdjęcia Agnieszki Włodarczyk z synem znajdziecie w galerii na górze strony.

Nasz syn ma okres buntu, nie chce jeść (lubi tylko dwa dania), jak gdzieś wchodzi, to nie chce wyjść, a jak idzie na spacer, nie chce wracać. Trzeba go brać na ręce i iść tu, gdzie się chce. Ze spaniem też jest jazda, bo największy przypływ energii pada na 22 - opisuje. Macie jakieś sposoby na zachęcenie malucha do jedzenia? - podpytuje aktorka obserwatorów.

Fani ruszyli z pomocą. Internauci ślą rady Agnieszce Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk szybko się przekonała, że można wierzyć w wielką moc internetu. Internauci ruszyli na pomoc załamanej matce i dzielili się radami z własnego życia. Większość osób radziła aktorce, aby nie zmuszała dziecka do jedzenia. Inni wprost nazywali ten problem - neofobią żywieniową. Niemniej jednak niemal wszyscy obserwatorzy jednogłośnie okazywali rodzicom słowa wsparcia. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Włodarczyk chętnie pokazuje swoje wnętrza. Z salonu widać duży ogród, a w nim morze kwiatów