Doda na co dzień pracuje nad nowym programem "Doda. Dream Show". Znalazła jednak czas na wakacje, co możemy zaobserwować na jej Instagramie. Wokalistka przebywa w egzotycznych warunkach i chętnie pokazuje się w kostiumie. Ostatnio wspominała, że straciła kilka kilogramów. Widać to po najnowszym poście artystki.

Doda eksponuje swoje wdzięki w bikini. Fani ją pocieszają

W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat związku Dody i Pachuta. Wciąż nie wiemy, czy są razem. Żadna ze stron nie skomentowała niepokojących doniesień o rozstaniu. Wiemy, że jak na razie spędzają czas osobno. Doda przebywa na wczasach i wstawiła właśnie zdjęcie w bikini. Jej sylwetka wygląda na znacznie smuklejszą. W komentarzach pełno słów pocieszenia dla artystki. Fani podejrzewają, że przechodzi trudny okres. "Dzisiejszy świat jest brutalny dla osób, które chcą być sobą" - napisała jedna z fanek. Z kolei inna oznajmiła:

Na tym zdjęciu widzę smutną, małą dziewczynkę w ciele bogini. Dorotko dbaj o siebie i pamiętaj - nic nie musisz.

Doda nie może narzekać na brak wsparcia od fanów

Tajemniczy post Dody. Mowa o Dariuszu Pachucie? Pisze o "drugiej stronie"

"Wiesz co... jesteś tak świetną osóbką... Przez lata zmieniłaś się. Podziwiam cię, jak ciężko pracujesz na co dzień, jak wiele masz empatii w sobie, czułości i po prostu człowieczeństwa. Wiele cię to kosztowało. ale jesteś teraz pięknym człowiekiem. [...] Nie wiem, co się dokładnie dzieje obecnie w twoim życiu, ale ściskam po prostu i przesyłam ogrom wsparcia. Pamiętaj, istnieją osoby, które cię podziwiają za to, jaka jesteś, ty piękny człowieku!" - czytamy inny komentarz na profilu Dody. Po więcej jej zdjęć zapraszamy do galerii.