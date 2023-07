Klaudia Halejcio o willi za dziewięć milionów złotych. "Ludzi boli ten dom"

Klaudia Halejcio karierę w show-biznesie rozpoczynała od hitowych produkcji telewizyjnych m.in. w "Złotopolskich", "Pierwszej miłości" czy "Hotelu 52". Wkrótce jednak na stałe zagościła na ekranach, w ty również kinowych. Od jakiegoś czasu aktorka jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje kulisy codziennego życia. Kobieta od kilku lat związana jest z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się córki. Dwa lata temu para przeprowadziła się do nowego domu, który nadal wzbudza wiele emocji w mediach. Teraz w rozmowie z Żurnalistą zdradziła, jak obiera tą nagłą "popularność" swojej nieruchomości.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio o swoim domu wartym miliony. "Czujemy się w nim, jakbyśmy byli na wakacjach"

Klaudia Halejcio u Żurnalisty. Nie rozumie, skąd takie zainteresowanie ceną jej domu

Aktorka gościła w ostatnim czasie w podcaście Żurnalisty, gdzie udzieliła szerokiego wywiadu na temat swojej kariery, prywatnego życia i medialnego szumu wokół niej. Jednym z kluczowych wątków w rozmowie był temat posiadłości, jaką wybudowała razem z narzeczonym. Dom ma ponad 500 metrów kwadratowych i miał kosztować nawet dziewięć milionów złotych. Halejcio jest dumna z wnętrz, jakie stworzyli z partnerem i chętnie publikuje ich zdjęcia w sieci. Wywołują one zawsze sporo komentarzy, zarówno w serwisach plotkarskich, jak i mediach społecznościowych.

Klaudia Halejcio jak po walce z jeżozwierzem. Ma kilkadziesiąt igieł wbitych w twarz

Halejcio w rozmowie z podcasterem, próbując znaleźć powód, dlaczego media tak interesuje jej dom, stwierdziła nawet, że "ludzi ten dom boli". "Mi się wydaje, że on nie boli, tylko grzeje. Wiesz, nie mam takiego wrażenia, żeby ten dom bolał, tylko że się klika. Klaudia pomyśl sobie, mówiłaś, że w show-biznesie dużo ludzi udaje bogatych i nagle masz kogoś, kto rzeczywiście ma piękny dom (...) Wydaje mi się, że to jest pewnik do tego, że to się będzie klikać" - odpowiedział prowadzący.

Klaudia Halejcio cieszy się z domu. Nie rozumie, dlaczego jej go zazdroszczą

Gwiazda opowiedziała również o swoich początkach. Przyznała, że pochodzi z rodziny, w której się nie przelewało, przez co bardzo wcześnie musiała zacząć pracować. Zdradziła także, że kupno domu, było jej wielkim marzeniem, które spełniło się, kiedy razem z ukochanym nabyli obecną nieruchomość. Więcej zdjęć Klaudii Halejcio i jej domu znajdziecie w galerii na górze strony.

Klaudia Halejcio gościła u Żurnalisty fot. screen spotify/Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów

Klaudia Halejcio porównała się do Krzysztofa Ibisza. "Krzysiu, rozumiem twój ból"

W wywiadzie aktorka nawiązała do innego przypadku klikalnych w mediach nagłówków. Chodzi o "młodniejący" wygląd Krzysztofa Ibisza, który zawsze wzbudzał wiele emocji. Halejcio wyznała, że nawet poruszyła z prezenterem tę sprawę. "Ja kiedyś z Krzysiem Ibiszem o tym rozmawiałam i mówię: Krzysiu, rozumiem twój ból. Wiecznie młody Krzysztof Ibisz to już nie zniknie, tak jak mój nagłówek" - opowiadała.