Hanna Lis na swoim Instagramie zgromadziła 147 tys. obserwatorów. Dzieli się z nimi swoimi refleksjami na temat życia. Ostatnia z nich nie dotyczy świata kulinarnego czy podróży jak zazwyczaj, ale kwestii zdrowia. Niedawno dziennikarka miała wypadek, wskutek którego ma kilka poważnych urazów. Wiemy już, co było przyczyną tej sytuacji.

Zobacz wideo Hanna Lis odpowiada na zarzuty o promocje szczepień za pieniądze

Hanna Lis o kulisach wypadku. Wszystko przez jej stylizację

"Kochani! Dzięki za wszystkie dobre słowa i życzenia zdrowia! Gdyby przyznawali nagrody za najgłupsze wypadki, na bank zdobyłabym złoto!" - zaczęła dziennikarka. Pokazała po raz kolejny ogromny dystans do siebie. "A było tak: idąc do samochodu, zaplątałam nogi w za długie i za szerokie spodnie, które w dodatku przydeptałam i... runęłam jak kłoda. Uchroniłam głowę, ale obie ręce mam w temblakach - coś za coś. Jestem trochę połamana, ale daję radę, słowo!" - dodała w dalszej części Lis. W komentarzach nie brakuje wyrazów współczucia, a także wniosków z sytuacji. Jeden z obserwatorów napisał:

Czyli z tego wniosek, że spodnie z szerokimi nogawkami powinny być ustawowo zakazane.

Hanna Lis pisząc o szczegółach tragedii, pokazała kolejny przepis

Hanna Lis o swoim zdrowiu. "Złamałam obie ręce"

"Wrzucam wam tu rolkę, którą nagrałam dla was kilka dni temu. Chyba wykrakałam, że w najbliższym czasie raczej nigdzie nie wyjadę! Zostaje mi więc włóczęga widelcem po mapie, co i wam polecam! Zapraszam was na kolację do sycylijskiego Trapani na tamtejsze (równie niebiańskie, jak proste w wykonaniu) pesto trapanese!" - dodała w dalszej części posta dziennikarka. Jak widać, humor jej mimo wszystko dopisuje. Po raz kolejny Lis podzieliła się z fanami apetycznym przepisem. Na jej Instagramie nie brakuje zdjęć z kuchni. Chcecie zobaczyć jedno z nich? Zajrzyjcie do naszej galerii.