Katarzyna Cichopek uwielbia podróżować. Chętnie zwiedza świat w towarzystwie ukochanego, Macieja Kurzajewskiego. Ostatnio pochwaliła się efektami nowej sesji - aktorka postanowiła zobaczyć jedną z bardziej popularnych atrakcji turystycznych w Turcji, czyli kanion Sapadere. Fanom brakuje tylko jednego na najnowszym zdjęciu.

Katarzyna Cichopek na bajkowych wczasach. W tle wodospad, a Kurzajewskiego nie widać

Po raz kolejny widzimy, że prowadząca "Pytania na Śniadanie" chętnie pozuje w różowym kostiumie kąpielowym, pokazując przy okazji piękno Turcji. "A cóż to za piękna syrena?" - zapytała fanka. Pod postem nie brakuje ciepłych słów, ale także pytań o Kurzajewskiego. "Obłędnie. Ciągle mi tylko brakuje zdjęć z Maćkiem" - czytamy. Prezenter w dniu publikacji posta Cichopek również był aktywny na Instagramie. Wstawił zdjęcie z Toru Poznań, skąd wystartował Tour de Pologne. Pochłonęły go obowiązki zawodowe, gdyż prowadził studio stacji TVP Sport. Nie mógł w takim razie towarzyszyć ukochanej podczas sesji przy wodospadzie.

Cichopek często zarzucają korzystanie z Photoshopa. Jak jest naprawdę?

Sesja w bajkowej scenerii pokazuje aktorkę bez żadnych filtrów. To kolejne zdjęcie prezenterki, gdzie możemy zobaczyć ją w naturalnej odsłonie, jednak część obserwatorów co pewien czas zarzuca Cichopek korzystanie z Photoshopa. "Bawi mnie to bardzo, bo ja nie przerabiam zdjęć. Czasami jest tak, że jak się robi zdjęcie z góry, albo na obiektywie szerokokątnym, to wychodzą jakieś zniekształcenia. Ja mam do tego totalny luz" - wyznała nam prezenterka kilka miesięcy temu. Chcecie zobaczyć więcej zdjęć aktorki? Zajrzyjcie do naszej galerii.