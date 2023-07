Związek Dody i Dariusza Pachuta stoi pod znakiem zapytania - żadna ze stron nie zajęła stanowiska w sprawie spekulacji mówiących o ich rozstaniu. Wokalistka pracuje aktualnie nad nowym show, zaś sportowiec oddaje się kolejnym, ambitnym wyzwaniom. Pod jego ostatnim postem nie brakuje komentarzy od fanów artystki. Niektórzy mają mu coś do zarzucenia.

Doda i Pachut nie komentują rzekomego rozstania. Fani przypominają o sprawie w komentarzach

Dariusz Pachut wskutek pokazywania się z Dodą zdobył wielu nowych obserwatorów na Instagramie. Część z nich do dziś wspiera sportowca w jego poczynaniach. Są jednak i tacy, którzy wypominają mu pewną kwestię. Pod jego ostatnią rolką ukazującą górską wyprawę, znajdziemy kilka komentarzy dotyczących sytuacji z Dodą. "Fajnie wylansować się na czyimś wizerunku" - zaczęła jedna z obserwatorek. Nie brakuje ponadto pytań o związek. "Szkoda, że nie ma komentarza, co z Dodą. Wiele osób dotarło tu [na Instagram Pachuta - przyp. red.] dzięki Dodzie" - czytamy. Wokalistka jest obecnie na wakacjach. Zbiera siły przed kolejnym tygodniem pracy nad show. Jedna z fanek napisała pod rolką z uśmiechniętym Pachutem w roli głównej:

A Doda cierpi.

Dlaczego fani myślą, że ich ulubiona para się rozstała?

Poza brakiem wspólnych zdjęć wokalistki i sportowca, nie widzimy od pewnego czasu żadnego InstaStories, do którego przyzwyczaiła nas ta para. Doda przestała obserwować Pachuta na Instagramie, a on ją też, po czym przywrócił obserwację wokalistce. Co uważacie o tej sprawie? Po zdjęcia wokalistki i sportowca zapraszamy do galerii.