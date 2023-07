Meghan Markle poświęciła dla księcia Harry'ego całą karierę i zrezygnowała z dalszej ścieżki aktorskiej, tylko po to, aby jako żona towarzyszyć mu w pełnieniu obowiązków na królewskim dworze. Po czasie jednak zaczęła się czuć źle w towarzystwie rodziny królewskiej, która nie wspierała jej, kiedy media zasypywały kolejne atakujące ją newsy. Para podjęła wówczas decyzję o opuszczeniu Wielkiej Brytanii i ułożenia sobie życia na nowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Meghan Markle w niezręcznej sytuacji podczas ostatniego publicznego wystąpienia

Meghan Markle i książę Harry oficjalnie opuścili rodzinę królewską w styczniu 2020 roku. Jeszcze chwilę wcześniej mieli jednak okazję uczestniczyć w nabożeństwie z okazji Dnia Wspólnoty Narodów w Opactwie Westminsterskim. Księżna starała się kamuflować towarzyszące jej emocje i cały czas uśmiechała się do kamer. Niestety, nie wszyscy byli do niej dobrze nastawieni. Na jednym z nagrań widać, że kiedy próbowała nawiązać dialog z księżną Sofią, ta ją zignorowała. Odwracała głowę w innym kierunku i unikała kontaktu z Meghan. Żona księcia Harry'ego spuściła głowę.

Meghan grała dobrą minę do złej gry. Harry wręcz przeciwnie

Sytuacja z tego dnia nie umknęła autorowi "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult". Robert Lacey w książce dokładnie przeanalizował zachowanie pary i nie miał żadnych wątpliwości. Książę Harry nawet nie próbował udawać, że wszystko u niego w porządku.

Meghan i Kate we fryzurze na księżną Dianę? Zobaczcie, czy im pasuje

"Meghan chodziła ze swoim najlepszym telewizyjnym uśmiechem, ale w miarę postępu ceremonii Harry wydawał się coraz bardziej ponury. Według jednego z obserwatorów jego przyspieszone mrugnięcie sugerowało nawet, że mógł walczyć ze łzami" - wyjaśniał Robert Lacey. Zdjęcia księcia Harry'ego i Meghan Markle znajdziesz w naszej galerii na górze strony.