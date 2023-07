W styczniu 2023 roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Choć w sytuacjach publicznych zawsze jest uśmiechnięta i wydaje się w życiowej formie, okazuje się, że ma za sobą ciężkie momenty. Wtedy wyjście z domu było dla niej okupywane katuszami. W nowym wywiadzie idolka nastolatków opowiedziała o swoich fobiach wywołanych przez grupę osób, którą wokalistka dziś wprost nazywa "zwyrodnialcami".

Roksana Węgiel dostawała nagie zdjęcia w bardzo młodym wieku

W rozmowie z "Wprost" Roksana Węgiel opowiedziała o cieniach sławy. Nieodpowiednie zachowanie starszych osób przepłaciła zdrowiem. "Miałam fobie społeczne: bałam się, że, jak gdzieś wyjdę, ktoś mnie porwie, zrobi mi krzywdę, coś złego się wydarzy - taka trauma wywołana przez zwyrodnialców grasujących z internecie" - wyznała i zdradziła, na jakie zachowania sobie pozwalali.

Za dzieciaka, w młodym wieku dostawałam już mnóstwo wiadomości prywatnych od zwyroli: "nudesy" od starych, obleśnych facetów, zdjęcia pornograficzne, do których wklejona była moja głowa, pogróżki. Do mnie, 14-letniej wówczas dziewczynki, ktoś napisał, żebym się oglądała za siebie, miała oczy dookoła głowy, bo niedługo będę się topiła we własnej krwi. Takie rzeczy… Więc nie dziwne, że bałam się wyjść z domu - wyznała Węgiel we "Wprost" i zdradziła, że te lęki są już za nią.

Będzie skromny ślub dla najbliższych

Przy okazji wejścia w pełnoletność Roksana Węgiel pochwaliła się związkiem z Kevinem Mglejem. Niedługo potem pokazała pierścionek zaręczynowy, co wywołało sporo kontrowersji. Wiele osób zwracało uwagę na to, że partner piosenkarki jest od niej starszy o siedem lat i ma dziecko z poprzedniego związku. Para jednak nie przejmuje się, co mówią o niej inni i cieszą się własnym towarzystwem. Planują już ślub. Na razie zapowiadają, że ceremonia nie będzie huczna. "Chcemy to zrobić dla siebie. Jak bierzesz ślub, to jest twoje święto. Tylko na tym mi zależy, żebyśmy razem mogli to celebrować. Zależy mi na najbliższych osobach, najbliższej rodzinie i taki jest plan. Chcemy to po prostu trzymać w swoich sercach i zależy nam po prostu na pięknych wspomnieniach - opowiedziała niedawno Roksana w "Fakcie". Jej zdjęcia z ukochanym Kevinem zobaczysz w galerii na górze strony.

