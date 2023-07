Zofia Zborowska-Wrona spełnia się nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Żona znanego siatkarza jest mamą dwuletniej Nadziei, dla której przygotowała bajkową imprezę urodzinową. Nie zabrakło atrakcyjnych przekąsek i elementów wystroju rodem z dziecięcego hitu "Baby Shark". Zobaczcie, jak wyglądało to przyjęcie. Na pewno Nadziejka była mile zaskoczona.

Wymarzona impreza urodzinowa córki Zborowskiej. Spójrzcie na te detale

Wizerunek Nadziei jest ukrywany w mediach, ale za to mogliśmy obejrzeć jej przyjęcie urodzinowe, które zostało dopięte na ostatni guzik. Zacznijmy od przekąsek. Zborowska zadbała o to, żeby niczego nie zabrakło. Na stole można było znaleźć mini hamburgery i kanapki, babeczki z morskimi motywami i wiele innych przysmaków, które możecie zobaczyć w naszej galerii. Wszystko wyglądało bardzo estetycznie. Ogród Zborowskich został przyozdobiony elementami nawiązującymi do "Baby Shark", czyli tekturowymi rybami, ośmiornicami, meduzami czy rozgwiazdami. Przygotowano ponadto ściankę w tej samej stylistyce z napisem "Nadziejka 2". Co sądzicie o takiej koncepcji?

Urodziny córki Zborowskiej https://www.instagram.com/zborowskazofia/

Dekoracje to nie wszystko. Zborowska postanowiła sprezentować córce cover jej ulubionej piosenki

Ten gest spotkał się z ciepłym odbiorem internautów. Pomysłowość Zborowskiej nie zna granic. Razem z mężem nagrała autorską wersję "Baby Shark", gdzie opowiadają historię związku. Nie zabrakło gości specjalnych, takich jaka babcia Nadziejki, jej niania i bliscy znanej pary. Scenografia również została dopracowana. Więcej o tym pisaliśmy w tym artykule.