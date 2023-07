Przez "Top Model" przewinęło się sporo uczestników i uczestniczek, którzy po zakończeniu przygody z show zaczęli budować kariery w mediach społecznościowych. W wielu przypadkach stały się one sposobem na zarobek, ale i możliwością na budowanie własnej społeczności. Z fanami dzielą się szczegółami życia prywatnego oraz ważnymi chwilami. Wiktoria z dziesiątej edycji właśnie poinformowała, że jest w ciąży.

"Top Model". Wiktoria Pawliszewska jest w ciąży

Wiktoria Pawliszewska po zakończeniu emisji dziesiątej odsłony "Top Model" zaczęła rozwijać karierę modelingową. Udało jej się podpisać kontrakt aż z trzema agencjami - w Polsce, we Włoszech oraz Belgii. Niewykluczone jednak, że na chwilę będzie musiała zrezygnować z pracy w branży. Wszystko za sprawą tego, że spodziewa się dziecka. Na Instagramie pochwaliła się zestawieniem zdjęć teraz i sprzed dwóch miesięcy. Widać już zaokrąglony brzuch.

Wiktoria Pawliszewska o akceptacji ciała w ciąży

Na przestrzeni minionych tygodni ciało Wiktorii Pawliszewskiej trochę się zmieniło. Modelka ma już zaokrąglony brzuch i zauważyła, że przytyła ponad dziesięć kilogramów. W pełni jednak akceptuje to, jak obecnie wygląda.

"Dziś rano czułam się pięknie. Potem przeczytałam, że na tym etapie ciąży powinnam przytyć dwa do czterech kilogramów. U mnie jak nic plus dziesięć. Uczciwie jem, jak tylko jestem głodna, a jak jestem zmęczona, to odpoczywam. Odżywiam się mega zdrowo, ruszam się kiedy tylko mam siłę, dużo śpię. Najwyraźniej takie są teraz moje potrzeby i tym razem więcej oznacza zdrowiej. Zdjęcia dzieli niecałe 12 tygodni" - pisała Wiktoria Pawliszewska. Więcej zdjęć uczestniczki "Top Model" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.