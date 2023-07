Księżna Diana wyszła za księcia Karola (dziś już króla) 29 lipca 1981 roku. Osobom z zewnątrz wydawało się, że między nowożeńcami było silne uczucie. Uchodzili za wzorową parę. W rzeczywistości jednak nie chcieli zawrzeć związku małżeńskiego. W dniu 42. rocznicy ślubu księżnej Diany i księcia Karola, przypominamy, co wówczas miało miejsce.

Księżna Diana i książę Karol nie chcieli się pobrać. Ona czuła się bardzo niekomfortowo w dniu ślubu

Syn królowej Elżbiety II nie był przekonany, co do księżnej Diany. Ona sama chciała odwołać wyczekiwaną przez Brytyjczyków ceremonię. Finalnie jednak doszło do ślubu. I to na oczach ponad 750 milionów widzów. Księżna Diana nie wspominała tego dnia, jako najpiękniejszego w swoim życiu. Nie była pewna uczuć swojego wybranka. Przyjęła jego oświadczyny, ale nie usłyszała "kocham cię". Spotkała się za to z wymijającą odpowiedzią. "Tak bardzo cię kocham" - wyznała księżna Diana tuż po zaręczynach. Jej wybranek powiedział wtedy "Cokolwiek znaczy miłość", po czym wykonał telefon do swojej mamy. Mimo to księżna Diana stanęła z księciem Karolem na ślubnym kobiercu.

Czułam się jak zwierzę prowadzone na rzeź - wyznała.

Dzień przed ślubem był wyjątkowo bolesny

Księżna Diana była świadkiem rozmowy telefonicznej swojego przyszłego męża z inną kobietą, której wyznał miłość. Miało to miejsce dzień przed ślubem. Przypuszczała, że obiektem westchnień księcia Karola może być Camilla Parker-Bowles. "Płakałam, nie mogłam znieść napięcia. Starałam zachowywać się dojrzale, ale trudno było mi odnaleźć w sobie siłę" - wyznała księżna Diana. Ten związek od początku nie miał przyszłości. Bajkowe przygotowania do ślubu, czyli szycie wyjątkowej kreacji dla wybranki księcia i dopieszczanie każdego elementu ceremonii, nie pomogły. Relacja księżnej Diany i księcia Karola zakończyła się separacją, a następnie rozwodem.