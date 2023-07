Czasem wystarczy się nie wyspać, by mieć opuchnięte oczy. Co zrobić, by pozbyć się tego problemu? Kinga Rusin powiedziała o tym w książce "Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik", którą wydała w 2016 roku. Słuchając jej rady, może się wydawać, że czasem "najciemniej pod latarnią", bo zastosowanie jej patentu jest bajecznie proste, a nie zawsze oczywiste. Według byłej gwiazdy TVN wystarczy sięgnąć tylko po jedną rzecz, którą zazwyczaj każdy ma w swojej kuchni.

Kinga Rusin poleca herbaciany kompres na opuchnięte oczy

Okazuje się, że by pozbyć się opuchniętych oczu, wystarczy tylko... herbata. "Zaparz w 100°C dwie torebki czarnej herbaty, następnie je ostudź i przyłóż na powieki na kwadrans. Potem twarz przemyj chłodną wodą. Ważne, by nie była to herbata aromatyzowana - mogłaby podrażnić spojówki i wrażliwą skórę wokół oczu" - radzi w swojej książce Kinga Rusin. Jak to możliwe, że ta porada jest skuteczna?

Czarna herbata jest bogata w garbniki, które obkurczają naczynia włosowate, a tym samym zmniejszają opuchliznę. Podobnie zadziała herbatka z rumianku zawierającego ponadto przeciwzapalny bisabolol, może ona jednak rozjaśnić brwi i rzęsy - tłumaczy dziennikarka.

