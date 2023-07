Dieta Victorii Beckham. Od 25 lat je to samo. Zdarzają się ustępstwa

Victoria Beckham nieustannie dba o utrzymanie szczupłej sylwetki. Trzeba przyznać, że jej figura nie zmieniła się od czasów występów ze Spice Girls. Gwiazda ściśle trzyma się rutyny treningowej, która łączy cardio i podnoszenie ciężarów. A co z dietą? Jakiś czas temu David Beckham w podcaście "River Café Table" zdradził, że jego żona od 25 lat jada codzienne to samo danie. Jej posiłki składają się głównie z grillowanych ryb i warzyw na parze. Ponadto projektantka mody nie lubi eksperymentować z jedzeniem i degustować nowych potraw. Czasem zdarzają się małe ustępstwa.

Zobacz wideo Victoria Beckham pokazała, w jakiej sukni zaprezentowała się na ślubie syna

Dieta Victorii Beckham. Jest bardzo rygorystyczna

Projektantce zdarzają się ustępstwa od diety. Nie odmówiła sobie np. tortu bezowego na urodziny. Poza bardzo rzadkimi wyjątkami raczej nie eksperymentuje z jedzeniem. W wywiadzie dla Net-A-Porter mówiła, jak wygląda jej pełny rozkład planu posiłków. Okazuje się, że często jada na mieście. Jednak zdecydowanie lepiej czuje się, kiedy przestrzega diety. Widzi różnice w wyglądzie.

Jestem elastyczna, jeśli chodzi o jedzenie, ponieważ David i ja jesteśmy bardzo towarzyscy i lubimy jadać poza domem. Ale kiedy dobrze się odżywiam, widzę różnicę w mojej skórze - moje oczy są bielsze i bardziej błyszczące, a ja mam o wiele więcej energii. Jem dużo świeżych ryb, świeżych warzyw i sałatek, a także nasion i orzechów. Uwielbiam też owoce, ale nie jem ich zbyt dużo, ponieważ mogą powodować wzdęcia - mówiła.

David Beckham postawił się żonie. Nie chce tak wychowywać córki

Victoria Beckham ma jednak kilka grzeszków, którym nie umie odmówić. Co to takiego? "Jestem zdyscyplinowana, jeśli chodzi o jedzenie. W ten sposób mogę w pełni wykorzystać moje ciało. Moim przysmakiem jest kilka kieliszków czerwonego wina, uwielbiam też tequilę i jem węglowodany. Jem dużo awokado i naprawdę dobrych tłuszczów, takich jak łosoś. Mając czwórkę dzieci i firmę, pracuję długie godziny i to mi odpowiada, mogę dać z siebie sto procent".