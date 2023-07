Swego czasu Joanna Krupa bez większego problemu zgadzała się na rozbierane sesje. Jednak od pewnego czasu nie rozbiera się już przed obiektywem fotografów i ograniczyła mocno sesje w bieliźnie. Czy zgodziłaby się jeszcze pokazać w stroju Ewy? Gwiazda "Top Model" nie wyklucza tego, ale zdradza Plotkowi, jaki warunek musiałby wtedy być spełniony.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa wróciła do sesji w bieliźnie. Rozbierana sesja tylko pod jednym warunkiem

Pod jakim warunkiem Joanna Krupa zgodzi się na nową rozbieraną sesję?

Dziś Joanna Krupa ma 44 lata. Jurorka "Top Model" cały czas pracuje nad sylwetką, jednak nie jest skora, aby odsłaniać ją przed obiektywem. By modelka uwieczniła jeszcze swoje wdzięki na fotografiach, jak przyznała, musiałoby za tym iść ważne przesłanie i wyższy cel.

Dwa razy robiłam okładkę "Playboya" w Stanach. Teraz jakby pojawiła się taka propozycja, pewnie powiedziałabym "nie". Chyba że by to było w celach charytatywnych, jak np. robiłam sesję dla PETA. Pod takim warunkiem bym się nie zamknęła w tym temacie - mówi Plotkowi Joanna Krupa.

Nunes i Krupa na wakacjach. Rozwodu nie będzie? kapif

Joanna Krupa w nowej sesji w bieliźnie. Ostatnio miała problem z kręgosłupem

Niedawno za to Joanna Krupa wróciła do korzeni i pochwaliła się w sieci sesją w bieliźnie dla jednej ze znanych marek. Gwiazda TVN ma nadzieję, że będzie to inspiracją dla innych kobiet, by po urodzeniu dziecka nie zapominały o sobie. "Chciałam po prostu pokazać, że mama też może się czuć sexy. Akurat w ten dzień sesji czułam się sexy, to chciałam pokazać, że tak się czuję" - wyznała nam. Więcej zdjęć Joanny z córką znajdziesz w galerii na górze strony.

Joanna Krupa zdradziła nam też, że zajęcia sportowe zawsze pomagały jej w utrzymaniu figury. Jednak przez ostatnie pół roku miała problemy z kręgosłupem i szyją, więc musiała zaprzestać ćwiczeń. Teraz wraca, ale nie jest jej łatwo. "Przyznam, że ciężko wrócić do takiej rutyny. Było tak, że od trzech do pięciu razy w tygodniu chodziłam na fitness, a teraz może raz na miesiąc pójdę, ale muszę się wziąć za siebie" - powiedziała nam Krupa.

"The Real Housewives Warszawa". Manipulacja i reżyseria w odsłonie z Miami