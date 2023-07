Rubikowie w USA. Fanka się martwi, że będzie ich mniej na Instagramie. Agata jej odpisała

Kilka dni temu Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami wylecieli do USA. Zamieszkali w Miami, co było ich wielkim marzeniem. Początkowo fani nie uwierzyli, że naprawdę się na to zdecydują. Jak widać - mylili się. Celebrytka chętnie relacjonuje, jak im upływa tam czas. Już wiemy, jak wygląda ich apartament i jaki mają widok z okna. Tym samym nie spełniły się obawy internautów, którzy obawiali się, że małżonkowie mogą zniknąć z mediów społecznościowych.

Agata i Piotr Rubikowie znikną z Instagrama?

Komentarz pojawił się pod rodzinnym zdjęciem Rubików, które zrobiono im przed wylotem. "Nie dajcie o sobie zapomnieć. Wszystkiego najlepszego" - napisała użytkowniczka Instagrama. Agata zapewniła ją, że nic takiego się nie stanie. "No gdzie! Teraz to się dopiero rozkręcimy" - zapowiedziała celebrytka. I tak jak pisała, tak robią. Dzięki temu, że małżonkowie dodają wiele relacji, fani mogą im towarzyszyć w zadomawianiu się w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcia ich mieszkania, a także kadry z pierwszych dni w Miami, znajdziecie w galerii na górze strony.

Rubikowie od dłuższego czasu przygotowywali się do przeprowadzki. Latali do Miami, by znaleźć mieszkanie, a także wyprzedawali rzeczy i meble, których cena przyprawiała fanów o zawrót głowy. Ci dopytywali także, co dalej z współpracami Agaty Rubik. Odpisała ze szczerością, jak widzi swoje dalsze projekty, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Za nimi także pierwsze większe zakupy, co także pokazali na InstaStories. Wyszli ze sklepu z torbami. Śledzicie amerykański sen Rubików?

Rubikowie wylatują do USA Instagram.com/ agata_rubik