Hugh Hefner jest dla rynku medialnego postacią już kultową. W 1953 roku mężczyzna postawił wszystko na jedną kartę. Sprzedał wszystko, co miał, zapożyczył się u matki i szukał inwestorów. W końcu udało mu się i wystartował z pierwszym magazynem publicystyczno-erotycznym w Ameryce - "Playboyem". Tytuł ten stał się przez lata żyjącą własnym życiem marką, która do dziś wzbudza wielkie emocje. Wydawca zawsze otaczał się pięknymi kobietami i modelkami. W dodatku trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Pierwszy raz miało to miejsce w 1949 roku.

Pierwsza żona Hugh Hefnera. Mildred Williams złamała mu serce

Mildred Williams, zwana po prostu "Millie", urodziła się w 1926 roku w średniozamożnej rodzinie z Chicago. Po ukończeniu szkoły podjęła się studiów z zakresu socjologii na Uniwersytecie Northwestern, ale zrezygnowała z nauki po pierwszym semestrze. Tam właśnie poznała Hugh Hefnera, za którego ostatecznie wyszła. Para doczekała się dwójki dzieci: Davida i Christie.

Po dziesięciu latach małżeństwo jednak się rozpadło. Millie wyznała wówczas mężowi, że kiedy ten był w wojsku przed ślubem, dopuściła się zdrady. "Pierwszym prawdziwym złamanym sercem Hefa było wydarzenie, które miało miejsce przed zawarciem małżeństwa. Williams przyznała się do romansu, który toczył się podczas jego służby w wojsku. Aby załagodzić swoje wyrzuty sumienia i spróbować uratować związek, pozwoliła przyszłemu potentatowi medialnemu na utrzymywanie związków z innymi kobietami w trakcie ich małżeństwa" - opisywał "The Hollywood Reporter". Jednak mężczyzna nigdy nie pogodził się ze zdradą ukochanej.

Zachowałem dziewictwo dla swojej żony, ale po naszym pierwszym seksie, wyznała mi, że miała romans. To było najbardziej niszczące wydarzenie w moim życiu. Moja żona miała więcej doświadczeń seksualnych niż ja. Od tamtego momentu zawsze czułem, że w pewnym sensie jej kochanek był w łóżku razem z nami - opowiadał Hefner.

Gdzie jest teraz Millie Williams? Odziedziczyła sporą część fortuny byłego męża

Po rozwodzie Millie Williams wyszła ponownie za mąż. Jej wybrankiem był Edwin Gunn, który zdecydował się nawet adoptować jej dzieci z poprzedniego związku. David i Christie przyjęli nazwisko ojczyma. Jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu. Była żona Hefnera wystąpiła w dwóch dokumentach na jego temat: "60 Minutes" (1993) i "E! True Hollywood Story" (2006). Natomiast od tamtego czasu nie udziela się już publicznie.

Hugh Hefner zmarł we wrześniu 2017 roku z powodu zakażenia bakterią E. Coli. Na własne życzenie został pochowany obok Marilyn Monroe, za co zapłacił 75 tysięcy dolarów. W chwili jego śmierci mówiło się, że mógł zgromadzić majątek liczący nawet 50 milionów dolarów. Według ustaleń z rozprawy rozwodowej Millie otrzymała w spadku część tej fortuny. Nigdy nie podano do wiadomości, ile dokładnie jej przypadło. Więcej zdjęć Hugh Hefnera znajdziecie w galerii.