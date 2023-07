Marta i Dawid Kubaccy mają za sobą trudne chwile. W marcu tego roku ich życie zmieniło się o 180 stopni, gdy żona skoczka trafiła do szpitala z poważnym problemem kardiologicznym. O jej życie lekarze walczyli przez cztery długie tygodnie w Górnośląskim Centrum Chorób Serca. W tym czasie Dawid Kubacki natychmiast przerwał zawodu w Raw Air w Vikersund i wrócił do Zabrza, aby wspierać ukochaną i zająć się dziećmi. Lekarze podjęli decyzję o wszczepieniu Marcie Kubackiej rozrusznika serca, dzięki czemu kobieta wraca do zdrowia, choć musi poddawać się rehabilitacji. Teraz na tym się skupia i na rodzinie. Co jakiś czas odzywa się też do swoich fanów na Instagramie. Tym razem pokazała urocze zdjęcie i poruszyła internautów.

Marta Kubacka pokazała zdjęcie córek. Rozczuliła internautów

Po kilku miesiącach nieobecności Marta Kubacka wróciła na Instagram. Wcześniej ostatni wpis dodała w maju, pokazując bliznę po operacji. Teraz wrzuciła urocze zdjęcie swoich córek - trzyletniej Zuzi i Mai, która przyszła na świat na początku 2023 roku. Na zdjęciu młodsza córka skoczka i jego żony leży na macie, natomiast starsza pochyla się na nią i czule ją całuje.

Jak one się kochają. Ciekawe, kiedy ten spokój zostanie zburzony przez: "oddaj mi zabawkę" - napisała Marta Kubacka.

Fotografia rozczuliła internautów, a wpis zachęcił do refleksji, zwłaszcza nad wychowaniem dzieci. Niektórzy chętnie podzieli się też swoim doświadczeniem. "Kwestia wychowania tylko i wyłącznie", "Nie, to nie kwestia wychowania. Dzieci się uczą dzielić, nie mają tego we krwi", "Pewnie taki czas nastanie ale... to nieważne - najważniejsze, że mają siebie", "U mnie może i sobie dokuczają, ale dla mnie ważniejsze jest to, że naprawdę się kochają" - komentują internauci.