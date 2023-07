Mandy Moore to aktorka znana ze "Szkoły uczuć" oraz serialu "This is Us". W 2018 roku po raz drugi wyszła za mąż za Taylora Goldsmitha. W 2021 roku powitali na świecie syna Augusta, a rok później na świat przyszedł drugi syn pary - Ozzie. Dzieci są oczkiem w głowie pary. Instagram Mandy Moore przepełniony jest kadrami z życia rodzinnego gwiazdy. Teraz aktorka poinformowała, że u jej starszego syna zdiagnozowano rzadką chorobę skóry.

Syn Mandy Moore choruje

U dwuletniego syna Mandy Moore, Augusta, zdiagnozowano zespół Gianottiego-Crostiego. To choroba skóry u dzieci, która powoduje swędzące, pęcherzowe wysypki. Aktorka "This Is Us" ujawniła w piątek na Instagramie, że spędziła cały ubiegły tydzień na chodzeniu między lekarzami, aby dowiedzieć się, co spowodowało nagłe objawy u malucha. "Ten słodki chłopiec obudził się z szaloną wysypką w sobotę rano" - napisała Moore, dodając zdjęcie Gusa jedzącego lizaka w gabinecie lekarskim.

Syn Mandy Moore Fot. @mandymooremm

Wyjaśniła, że początkowo ona i jej mąż, myśleli, że jest to "zaostrzenie egzemy" lub "alergia" i próbowali wszystkiego, "aby pomóc dziecku znaleźć ulgę od swędzenia". Po wycieczce do przychodni, pediatry, dermatologa i dermatologa dziecięcego, w końcu uzyskali odpowiedzi. "Okazało się, że to wirusowa wysypka dziecięca, która pojawia się spontanicznie, zwana zespołem Gianottiego-Crostiego" - napisała 39-latka nad zdjęciem nóg chłopca pokrytych czerwonymi plamami. Zdjęcie znajdziecie w galerii u góry strony. "Jest na całych nogach i stopach (ała) oraz na grzbietach rąk, ale nigdzie indziej". Pomimo dyskomfortu, aktorka zapewniła, że Gus był "uśmiechnięty i roześmiany" i kontynuował swój dzień "jak gwiazda rocka, którą jest". Gwiazda została poinformowana, że jedynymi opcjami leczenia są kremy sterydowe i Benadryl, a nawet z tym, może to potrwać od 6 do 8 tygodni.