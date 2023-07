Pierwsza edycja reality show "Big Brother" była hitem i przyciągnęła tłumy widzów przed ekrany. Finałowy odcinek oglądało aż dziesięć milionów widzów. Nic dziwnego - był to pierwszy tego typu program w historii polskiej telewizji. Grupa obcych sobie osób z własnej woli pozwoliła się zamknąć w domu, w którym były zamontowane kamery, przez co cała Polska mogła podglądać ją przez 24 godziny na dobę. W pierwszej edycji do odważnych, którzy zgodzili się na ten eksperyment, należeli: Manuela Michalak, Małgorzata Maier, Klaudiusz Sevković, Piotr "Gulczas" Gulczyński, zwycięzca Janusz Dzięcioł czy Monika Sewioło. Sprawdziliśmy, co słychać u tej ostatniej.

Monika Sewioło próbowała podbić show-biznes. Potem zniknęła

Monika Sewioło zgłosiła się do "Big Brothera" po namowach męża. 24-latka z Makowa Podhalańskiego pracowała jako ekspedientka w sklepie, a jej mąż Jerzy wymarzył sobie, że zrobi karierę. "Wszędzie na świecie ten program staje się dla wygranych trampoliną w skoku do kariery. Dlaczego by nie pomarzyć o takim zwycięstwie ukochanej, najwspanialszej pod słońcem, własnej żony?" - powiedział w rozmowie z "Tygodnikiem Przegląd". Szybko jednak się okazało, że w domu Wielkiego Brata Monika Sewioło nie myśli o mężu, co sama wyznała przed kamerami. Para rozwiodła się w 2003 roku.

Dzięki reality show Sewioło zdobyła spore grono fanów i rozgłos. Po zakończeniu programu próbowała podbijać show-biznes w różny sposób - nagrała singiel "Urodziłam się, aby grać" i występowała z zespołem Nietykalni, zagrała też w filmach - "Gulczas, a jak myślisz..." oraz "Rób swoje, ryzyko jest twoje". Zapozowała też dla "Playboya", a numer z jej sesją zdjęciową był jednym z najchętniej kupowanych. Monika Sewioło przyznała jednak w rozmowie z Plotkiem, że nie potrafiła wykorzystać swojej szansy.

Monika Sewioło została okrzyknięta naczelną skandalistką "Big Brothera". Rozebrała się na oczach milionów, ale dziś żyje już z dala od blasku fleszy

Po programie nie umiałam wykorzystać tej szansy. Nie było wokół mnie żadnych menedżerów z prawdziwego zdarzenia, którzy mogliby pokierować moją karierą - powiedziała.

Co słychać u Moniki Sewioło?

Celebrytka w końcu postanowiła ukończyć studia - produkcję filmową i telewizyjną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a potem wyjechała z Polski. Mieszkała na Sardynii, Karaibach oraz w Szwajcarii.

Obecnie niewiele wiadomo o życiu Moniki Sewioło. Celebrytka ma profil na Instagramie, ale po raz ostatni opublikowała na nim zdjęcie 2 czerwca tego roku. Na jej profilu jest niewiele zdjęć i tylko jedno selfie z 2021 roku, więc można zobaczyć, jak zmieniła się od czasu udziału w "Big Brotherze". Wciąż jest blondynką, ale teraz znacznie mocniej się maluję. Na zdjęciu uwagę zwraca mocy make-up oczu. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.