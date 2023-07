Związki Leonardo DiCaprio wzbudzają ogromną sensację na świecie. Znany hollywoodzki aktor zdaje się gustować jedynie w modelkach do 25-roku życia. Media non stop łączą go z kolejnymi pięknościami. Ostatnio spekulowano, że spotyka się z Iriną Shayk, po tym jak zostali przyłapani na Coachelli. Żadna ze stron jednak nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła. Jednak aktora "Titanica" połączono już z kolejną kobietą. Jest nią Neelam Gill. Brytyjka ma 28 lat, więc po raz kolejny DiCaprio złamałby swoją świętą "zasadę 25". Modelka odniosła się do plotek o romansie.

Zobacz wideo "Żony Miami". Aneta Glam poznała DiCaprio. "Przytył"

Leonardo DiCaprio ma nową dziewczynę? Modelka wyjaśniła, co ich łączy

Niedawno Gill wywołała spekulacje, że spotyka się z 48-letnim DiCaprio, ponieważ zauważono ich spędzających razem czas. Wielokrotnie byli przyłapywani na wspólnych wyjściach. Para została także przyłapana na jachcie na Sardynii. Neelam Gill postanowiła rozwiać plotki o jej romantycznym związku z Leonardo DiCaprio. Opublikowała wyjaśnienie na InstaStories w piątek 28 lipca.

Aby wyjaśnić wszelkie plotki... Nie jestem nową dziewczyną Leonardo DiCaprio. W rzeczywistości jestem w zaangażowanym związku z jego dobrym przyjacielem, i to już od wielu miesięcy. Jedynym powodem, dla którego zostaliśmy sfotografowani w tym samym miejscu jest to, że byłam tam z moim partnerem. Mam nadzieję, że to wyjaśnia wszystkie fałszywe historie.

Oświadczenie modelki Neelam Gill Fot. @neelamkg

Chociaż gwiazdor "Pewnego razu w... Hollywood" nie spotyka się z Neelam Gill, "Page Six" doniosło na początku tego miesiąca, że spotyka się z inną supermodelką. Informator powiedział magazynowi, że DiCaprio i Gigi Hadid "są razem" po tym, jak para jednocześnie uczestniczyła w wielu imprezach w Hamptons.