Dorota Szelągowska od lat jest specjalistką od remontów i aranżacji wnętrz. Widzowie pokochali ją m.in. za program "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi". Nie tylko jej praca zawsze budziła zainteresowanie, ale również życie prywatne. Od czasu rozstania z Adamem Sztabą zaczęła jednak je chronić. Rzadko pokazuje zdjęcia dzieci na Instagramie, choć zdarzy jej się zrobić wyjątek, zwłaszcza że jej syn zaczyna stawiać pierwsze kroki przed kamerami. Zdecydował, że chce być aktorem, a teraz pochwalił się ukochaną.

Syn Doroty Szelągowskiej pokazał partnerkę. To znana aktorka

Niedawno wyszło na jaw, że 22-letni syn Doroty Szelągowskiej postanowił studiować na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na swoim koncie ma już nawet kilka filmowych angaży, gdzie grał epizodyczne role, a także współpracę z teatrem w Krakowie. Do tego otrzymał rolę w nowym serialu "Lipowo. Zmowa milczenia". Antoni zagra też w filmie u boku Marcina Dorocińskiego. Znana mama nie ukrywa, że jest z niego dumna.

Nie nosi mojego nazwiska, nie jest z nim kojarzony i nie dlatego dostał się na studia. Po prostu jest zdolny i jestem z niego taka dumna - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Okazuje się, że 22-latkowi układa się nie tylko w pracy, ale i w życiu osobistym. Antek opublikował na Instagramie efekty sesji zdjęciowej, w której wziął udział wraz ze swoją partnerką - Milą Jankowską, która również jest aktorką i zagrała już główną rolę w hitowym serialu HBO "Bring Back Alice".

Sesja, w której wzięli udział Antek i Mila jest bardzo zmysłowa, a zakochani okazują sobie na zdjęciach sporo czułości. Przytulają się, obejmują, a na jednej z fotografii zapozowali nawet półnago. Zdjęcia zachwyciły internautów. O komentarz pokusiła się nawet babcia Antka, Katarzyna Grochola. Pisarka napisała krótko: "No!" i dodała emotikon serca. Inni byli bardziej wylewni. "Nie no, boscy", "Dlaczego to nie jest nasza para prezydencka?", "Super foty i super wy", "Para jak z żurnala" - komentowali internauci.

22-letni Antoni jest synem Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba, pierwszego męża projektantki. Chłopak nie przyjął jednak żadnego z nazwisk swoich rodziców i nosi nazwisko ojczyma, Adama Sztaby, który był drugim mężem Doroty Szelągowskiej.