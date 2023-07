Uzależniła się od zapuszczania paznokci u stóp. Ostrzegamy. Tego nie da się odzobaczyć

"My Strange Addiction" to jeden z hitowych programów amerykańskiej stacji TLC. Emitowany jest bez przerwy od 2010 roku, co tylko potwierdza, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Przedstawia historie ludzi z nietypowymi zachowaniami kompulsywnymi. W jednym z odcinków pokazano kobietę, która nie mogła się powstrzymać od zapuszczania paznokci.

Jej dziwne uzależnienie? Paznokcie u stóp

Na instagramowym profilu stacji pojawiło się krótkie nagranie z fragmentem jednego z odcinków. Podpisano je "opanowanie chodu na pięcie", co brzmiało na tyle tajemniczo, że przyciągnęło do posta wielu internautów. Jednak część z nich na pewno pożałowała swojego wyboru, kiedy okazało się, że filmik przedstawia kobietę uzależnioną od... zapuszczania paznokci u stóp.

Ludzie pytają się mnie, czy nie mogę nosić butów. Ależ noszę, tylko z odkrytymi palcami. Teraz gdy moje paznokcie są dłuższe, chodzę na pięcie, bo jeśli tego nie zrobię, moje paznokcie będą ocierać się o ziemię lub podłogę, a paznokieć może się złamać, co jest bardzo bolesne - opowiadała kobieta.

Internauci byli bezlitośni. Nagranie rozpętało burzę w sieci

Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze. Część internautów wprost nie kryła swojego oburzenia i zniesmaczenia tym, co zobaczyli. "Moje pytanie brzmi: dlaczego? Choć, jak powiedziano, to jej wybór", "Skoro to bolesne, to dlaczego to sobie robi?", "Obrzydliwe. Po prostu obrzydliwe" - grzmieli użytkownicy. Inni zdecydowali się podejść do tematu z humorem i faktycznie, niektóre z ich wpisów mogą rozbawić. "Widziałem to w 'Parku Jurajskim' u Raptora", "To, że coś jest możliwe, nie oznacza, że trzeba to robić", "Nie będzie mogła uciekać, kiedy ktoś ją zacznie gonić" - żartowali. Zdjęcia bohaterki "My Strange Addiction" znajdziecie w galerii.

Jednak inni internauci zwrócili uwagę na to, do jakich problemów zdrowotnych może to doprowadzić. Szczególnie to, że kobieta nie może normalnie stawiać kroków. "To zrujnuje jej stawy, równowagę bioder, może spowodować ból pleców i schorzenia kręgosłupa. Sama sobie szkodzi z własnej próżności" - pisał jeden z użytkowników. ZOBACZ TEŻ: Marzyła o zjawiskowym spojrzeniu, zaufała taniej "kosmetolog". Wyszła w rzęsach na "super glue".