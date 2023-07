Maciej Zakościelny jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Kiedyś porównywany do Brada Pitta częsty bywalec salonowy, a dziś stateczny mąż i ojciec. Od lat jest związany z modelką, Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów - siedmioletniego Borysa oraz pięcioletniego Aleksa. Aktor rzadko jednak pokazuje ich w mediach społecznościowych. Teraz zrobił wyjątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Zakościelny na premierze filmu "Kogel-Mogel"

Maciej Zakościelny pokazał synów

Maciej Zakościelny jest aktywny na Instagramie, jednak na profilu dominują jego selfie, portrety z żoną lub kadry, które ukazują kulisy jego pracy zawodowej. Aktor wyjątkowo rzadko pokazuje synów, a jeśli już to robi, to nigdy nie pokazuje ich twarzy. Tak było i tym razem. Maciej Zakościelny postanowił pochwalić się wspólnym wyjazdem w góry.

Męska podróż - napisał na jednym ze zdjęć, które wrzucił na InstaStories.

Maciej Zakościelny pokazał syna instagram.com/maciej_zakoscielny

Na zdjęciu widać, jak jeden z chłopców patrzy przez teleskop, ustawiony przy oknie górskiego pokoju. Na kolejnych ujęciach można zobaczyć, jak Borys i Alex wędrują wraz z ojcem górskimi szlakami. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii. Choć wydaje się, że faktycznie wybrali się w męską podróż, prawdopodobnie towarzyszy im również Paulina Wyka. Modelka opublikowała bowiem na swoim profilu górskie kadry.

Zakościelny gotuje w Wielkanoc. Fani go nie poznają

Oczywiście Maciej Zakościelny na żadnym z opublikowanych zdjęć nie pokazuje twarzy swoich synów. Nie robi od tego żadnych wyjątków, pilnie chroniąc ich prywatność. To popularna praktyka wśród znanych i lubianych. W gronie gwiazd, które nie pokazują twarz swoich pociech są również Anna i Robert Lewandowscy, Marina i Wojciech Szczęsny, Olga Frycz czy Maja Bohosiewicz.

Maciej Zakościelny o tacierzyństwie

Aktor nigdy nie ukrywał, że narodziny synów bardzo go zmieniły. W rozmowie z Magdą Mołek opowiedział, czego uczy go tacierzyństwo. "Mam poczucie, że zaczynam dostrzegać, że rzeczywiście w życiu najważniejsze są relacje z ludźmi. Niezależnie od tego, czy będziesz miał nowy kontrakt, ważne jest to, jakie masz relacje z ludźmi. I ten syn mnie tego uczy. Odnajduje w nim to, że im więcej fajnych rzeczy dajesz człowiekowi, tym więcej dostajesz w zamian" - powiedział wtedy.