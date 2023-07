Krzysztof Stanowski kilka miesięcy temu wziął pod lupę karierę Natalii Janoszek. Według niego podawała się za wielką gwiazdę Bollywood, która nie może wyjść na ulicę bez eskorty ochrony i co rusz dostaje nowe propozycje na planach niesamowitych produkcji. Po krótkim śledztwie dziennikarza okazało się, że tak na dobrą sprawę zagrała w kilku niszowych indyjskich produkcjach, które niekoniecznie cieszą się popularnością. Właśnie pojawił się długi materiał podsumowujący karierę celebrytki. Przyjrzał się obecności Janoszek w Cannes.

Natalia Cannes była w Cannes. Na innym festiwalu

Natalia Janoszek twierdziła, że niektóre z produkcji dały jej możliwość pojawienia się na największych festiwalach filmowych. Krzysztof Stanowski przyjrzał się więc jednemu z nich i jak się okazało, "The Green Fairy", gdzie wcielała się w kobietę zrywającą owoce, faktycznie umożliwił jej się pojawienie na pokazie premierowym w Cannes. Stanowski informuje jednak, że była to znacznie mniej rozchwytywana impreza, która odbywała się w tym samym terminie.

Nic dziwnego, że ta właśnie rola zaprowadziła naszą bohaterkę na słynny festiwal filmowy w Cannes. No dobra, nie tak słynny. Na festiwal w Cannes, który odbywa się w tym samym czasie co słynny festiwal w Cannes. Na inny festiwal w Cannes. Ale przecież nie trzeba tego precyzować - mówił Krzysztof Stanowski w najnowszym materiale na YouTubie.

Janoszek wkleiła się do zwiastuna filmu? Stanowski przedstawia dowody

Natalia Janoszek wykupiła widokowy lot helikopterem

Krzysztof Stanowski w "Bollywodzkim Zerze. Natalia Janoszek. The End" zwrócił również uwagę na to, że Natalia Janoszek na festiwal w Cannes miała polecieć helikopterem. Podczas jednego z wywiadów mówiła, że musiała szybko przedostać się z sesji w Nicei dla indyjskiego "Vogue'a" na czerwony dywan, dlatego zdecydowała się na taki środek transportu. Zdjęcia z tej sesji jednak się nie ukazały nawet na stronie internetowej. Wiele wskazuje na to, że wcześniej wspomniany lot miał charakter turystyczny. "Nie wiem, jak wam to moi drodzy widzowie powiedzieć, ale Natalia Janoszek przyleciała do Cannes z Cannes. Wykupiła lot widokowy nad Cannes i po prostu poleciała trochę w górę, a potem w dół i wysiadła z helikoptera jako wielka gwiazda, której jej ekipa robiła zdjęcia. [...] To widać na nagraniach, widać na zdjęciach. Ten helikopter startuje z tego samego miejsca, gdzie ląduje" - tłumaczył Stanowski. Zdjęcia Natalii Janoszek z Cannes znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Kontaktowaliśmy się z celebrytką w celu skomentowania zarzutów. Do momentu publikacji jednak nie odpowiedziała.