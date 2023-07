Taylor Swift ma mnóstwo fanów na całym świecie. Amerykańska piosenkarka może pochwalić się wiernym gronem słuchaczy. Widać to chociażby po wyprzedanych biletach na koncerty artystki. Tego typu wydarzenia muzyczne niewątpliwie budzą dużo emocji. Fani z reguły śpiewają razem z Taylor, wykazując się perfekcyjną znajomością słów piosenek. Co się dzieje na stadionie, gdy w koncercie uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób? Zobaczcie sami.

Taylor Swift może pochwalić się wiernymi fanami z dużą energią. Wygenerowali aktywność sejsmiczną podczas koncertu

Niedawno Taylor Swift ogłosiła światową trasę koncertową The Eras Tour. W 2024 roku odwiedzi wiele krajów w Europie, w tym Polskę. Fani z całego świata nie mogą się doczekać występu piosenkarki. Jak się okazało, słuchacze ze Stanów Zjednoczonych wykazali się wybitnym entuzjazmem. Według sejsmolożki Jackie Caplan-Aurbach występ Taylor w Seattle wygenerował aktywność sejsmiczną, która odpowiadała trzęsieniu ziemi o magnitudzie ponad dwóch stopni.

Jak przekazał magazyn "The Guardian", lokalny sejsmometr wykrył wysoką aktywność, która została wygenerowana przez tańczących słuchaczy. Podobna sytuacja miała miejsce na wydarzeniu "Beast Quake" w 2011 roku. Wówczas odbywał się mecz drużyny Seattle Seahawks, w trakcie którego fani wykazali swoją radość na meczu przeciwko New Orleans Saints. "Pobrałam dane z obu koncertów i szybko zauważyłam, że mają one wyraźnie ten sam wzór sygnałów. Jeśli nałożę je na siebie, są prawie identyczne" - wyznała profesorka geologii z Western Washington University w wywiadzie dla stacji CNN.

Taylor Swift w 2024 roku zagra w Polsce. W trakcie walki o bilety padły serwery

Już w sierpniu 2024 roku Taylor Swift przyjedzie do Polski. Entuzjazm polskich fanów był nie do opisania. Zdobycie biletów nie było jednak łatwe. Aby mieć możliwość zakupu wejściówek, należało odpowiednio wcześnie zarejestrować się na stronie ebilet.pl. Tuż przed otwarciem sprzedaży zainteresowani dostawali unikalny kod, który należało wykorzystać przed zakupem biletów. W Polsce chęć kupienia wejściówek na koncert Taylor wykazało ponad 600 tysięcy osób. 12 lipca w samo południe, sprzedaż ruszyła. Chwilę później padły serwery. Na szczęście problemy techniczne szybko zostały rozwiązane, a fani mogli zdobyć upragnione bilety.