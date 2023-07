Tajemniczy post Dody. Mowa o Dariuszu Pachucie? Pisze o "drugiej stronie"

O rozstaniu Dariusza Pachuta i Dody media rozpisują się już od jakiegoś czasu. Wszystko zaczęło się od tego, że zakochani usunęli zdjęcia, a następnie przestali się obserwować w mediach społecznościowych. Teraz celebrytka w wymowny sposób nawiązała do sprawy?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zdradza powód wakacji z Pachutem. Miała odkryć jedną rzecz

Doda odniosła się do plotek o rozstaniu?

Zarówno Doda, jak i Dariusz Pachut do tej pory nie odnieśli się w bezpośredni sposób do rozstania. Artystka jednak na InstaStories pokazała, że przestała nosić na telefonie etui ze wspólnym zdjęciem, którym jeszcze kilka dni wcześniej ochoczo się chwaliła. Jak wiadomo, artystka raczej nie robi nic w mediach społecznościowych przypadkiem, więc niewykluczone, że i to miało jakieś ukryte znaczenie. Teraz jednak opublikowała zdjęcie w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie spoglądała w stronę nieba. Nie zabrakło dość wymownego opisu. Po hashtagu #videoclipiscoming (tłum. teledysk wkrótce) możemy się domyślić, że to ujęcie z nowego teledysku.

Nie tylko Opozda i Królikowski. Te gwiazdy zerwały w atmosferze skandalu

Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo - pisała Doda na Instagramie.

Dariusz Pachut odsunął się z życia publicznego

Po tym, jak Dariusz Pachut zaczął się publicznie pokazywać z Dodą, na jego profilu pojawiały się również zdjęcia przedstawiające jego życie prywatne. Z kolei kiedy media zaczęły spekulować o rozstaniu z artystką, dzielił się tym, jak spędza czas z dziećmi. Były one częstymi gośćmi na jego profilu. Teraz jednak, aby sprawdzić, co u niego słychać, trzeba wysłać prośbę o możliwość zaobserwowania. Sportowiec zamknął profil. Zdjęcia Dariusza Pachuta i Dody znajdziesz w naszej galerii na górze strony.