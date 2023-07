Od kiedy w 1997 roku dołączyła do obsady "Klanu", Izabela Trojanowska przestała pojawiać się w konkurencyjnych produkcjach. Widzowie do dziś wspominają jej role w "07 zgłoś się", "Strachach" czy "Karierze Nikodema Dyzmy". Wkrótce będą mieli okazję podziwiać ją w zupełnie innej odsłonie. 28 lipca Trojanowska pochwaliła się na Facebooku, że pojawi się po wakacjach w jednym z nowych odcinków serialu "Ojciec Mateusz". Jej stylizacja z planu natychmiast przywołuje skojarzenie z ikoną "Dynastii".

Izabela Trojanowska w "Ojcu Mateuszu" jak Alexis z "Dynastii"

W pierwszych odcinkach "Klanu" bohaterka Izabeli Trojanowskiej wzorowana była na słynnej na całym świecie Alexis Carrington Colby z "Dynastii". Nie tylko intrygowała i chciała zniszczyć rodzinę, ale nosiła charakterystyczne garsonki i kapelusze. Wtedy też Trojanowska została okrzyknięta "polską Alexis" i miała okazję spotkać się i przeprowadzić wywiad z Joan Collins. Minęły lata i jak widać, Trojanowska wróciła do swojego wizerunku "z pazurem", który pokochali fani historii Lubiczów. Wszystko to na planie "Ojca Mateusza". Dzięki jej Facebookowi wiemy, jak tym razem nazywa się jej bohaterka i z kim miała wspólne zdjęcia. "Jako Jolanta z kosmetyczką i przyjaciółką Celiną (Tatiana Sosna-Sarno) - pierwszy dzień zdjęć w znanym serialu. Pozdrawiamy" - napisała Trojanowska pod fotografią, na której znajduje się też Artur Żmijewski. Patrząc na biały kostium Trojanowskiej i kapelusz, trudno nie porównać jej do Alexis Carrington Colby ze swojego pierwszego odcinka w amerykańskim hicie. Zdjęcia Izabeli Trojanowskiej z planu "Ojca Mateusza", a także Joan Collins z "Dynastii" w ciekawych stylizacjach, znajdziesz w galerii na górze strony.

Joan Collins zganiła Izabelę Trojanowską

Izabela Trojanowska miała przyjemność przeprowadzić wywiad z Joan Collins do jednego z nieistniejących już dwutygodników pod koniec lat 90. Okazuje się, że serialowa Alexis zwróciła jej wtedy uwagę. "Po rozmowie odbyła się sesja zdjęciowa. Przyglądałam się jej, co zrozumiałe, ale mnie zganiła. 'Nie patrz tak, będziesz kiedyś w moim wieku i też nie będziesz chciała, aby ktoś ci się tak przyglądał'. Pewnie nie chciała, żebym się bliżej przyjrzała efektom jej operacji plastycznych - zdradziła aktorka w swojej biografii.