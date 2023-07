Marianna Schreiber zyskała popularność, gdy pojawiła się w "Top Model". Wówczas przyznała, że jej mąż, który jest politykiem PiS-u, nic o tym nie wie. Chociaż nie była finalistką programu, zaczęła udzielać się w sieci. Stała się aktywistką, a nawet założyła własną partię polityczną. Jej poglądy są jednak odmiennie od tych, z którymi utożsamia się jej mąż Łukasz Schreiber.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber świętowała urodziny męża

Marianna Schreiber świętuje rocznicę ślubu

Marianna Schreiber otwarcie mówiła o tym, że w związku z jej zaangażowaniem się w politykę, w jej małżeństwie pojawiły się problemy. Razem z mężem starają się jednak nie rozmawiać na drażliwe tematy. W ostatnim czasie Łukasz Schreiber rzadko gościł na Instagramie Marianny, z czego wytłumaczyła się w jednej z relacji. Teraz aktywistka podzieliła się zdjęciami ze ślubu z okazji rocznicy. Nie zabrakło miłosnego wyznania.

Dziś nasza kolejna rocznica ślubu. Nawet w trudnych chwilach, zawsze mogliśmy i możemy liczyć na siebie i na naszą miłość. I to jest piękne - napisała.

Zazwyczaj, gdy Marianna Schreiber pokazywała męża, pojawiały się komentarze, że brakuje mu uśmiechu i wygląda, jakby nie chciał być fotografowany. Ona tłumaczyła to tym, że polityk po prostu nie lubi zdjęć. Tym razem też nie zabrakło komentarza na ten temat. "Czy on zawsze wygląda, jakby trafił gdzieś przypadkiem, nie wiedział, co się dzieje i chciał uciec?" Marianna Schreiber zdecydowała się odpowiedzieć na ten przytyk. "Czy pan zawsze ocenia wszystkich swoją miarą?"

Marianna Schreiber pokazała się po operacji nosa. "Nie wyglądam korzystnie"

Inni zwracają uwagę na to, że Schreiber przeszła dużą przemianę od tego czasu. "Nie poznałam", "Inna kobieta", "Bardzo pani ładnie w tym kolorze włosów" - piszą. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.