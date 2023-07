Agnieszka Radwańska w 2020 roku powitała na świecie pierwsze dziecko. O narodzinach syna poinformował na Twitterze mąż byłej tenisistki. "Jakub jest już z nami" - napisał Dawid Celt, przy okazji publikując zdjęcie rączki malucha. 27 lipca chłopiec obchodził trzecie urodziny, a szczęśliwi rodzice zorganizowali dla niego przyjęcie.

Agnieszka Radwańska zorganizowała przyjęcie urodzinowe dla syna

Radwańska udostępniła na InstaStrories kilka zdjęć z tego wydarzenia, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak je zorganizowali. Na pierwszym ujęciu uśmiechnięci rodzice stoją z solenizantem. Agnieszka na tę okazję wybrała obcisłą sukienkę przed kolano w kolorowe kwiaty. Rozpuściła włosy. Jej mąż miał długie spodnie i białą koszulę. Kuba także wyglądał elegancko w jeansach i koszuli. Rodzina stała w otoczeniu balonów. Na kolejnych kadrach znalazł się tort. Umieszczono na nim świeczkę w kształcie trójki. Dodano także... koparkę wykonaną ze słodkiej masy. Możemy więc przypuszczać, że Kuba jest fanem tych pojazdów. To nie wszystko! Zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Oboje rodzice solenizanta są związani z tenisem. Czy chłopiec pójdzie w ich ślady? "Na pewno Kuba będzie tenisistą, będziemy go uczyć w tym aspekcie, ale nie wiemy, jak mu to będzie wychodziło. Czas pokaże. Nie będziemy takimi rodzicami, którzy będą próbowali na siłę prowadzić dziecko do tego, czego nie chce robić" - wyznała Isia w rozmowie z Polskim Radiem Dla Ciebie. Agnieszka Radwańska na sportowej emeryturze nie tylko zajmuje się wychowywaniem dziecka, lecz także dogląda budowy wymarzonego domu. Na Instagramie chętnie pokazuje, jak postępują prace.