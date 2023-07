Na początku roku media showbiznesowe pisały o rozstaniu Małgorzaty Ohme i Rafała Jakóbiaka. Para zamieściła wtedy w internecie serię wymownych wpisów, ale mężczyzna zaprzeczał spekulacjom. "To nieprawda. Usunięcie zdjęć i wymowne komentarze to była taka złość czasowa" - podkreślił w rozmowie z Pudelkiem. Minęło kilka miesięcy, a Małgorzata Ohme pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęcie z niejakim Danielem, który też od jakiegoś czasu pomaga jej od strony technicznej łączyć się codziennie z fanami w cyklu #Kafka'15. Szybki research w internecie wskazuje, że jest od niej młodszy o pięć lat. Była gwiazda TVN pisze, że to z nim teraz "marzy, śni, planuje, rozmawia i milczy" i dodała serce oraz dwa hasztagi: #mojedobreżycie #naszedobreżycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o córce i swoim dzieciństwie: "Nie jestem naiwna"

Małgorzata Ohme pierwszy raz o Danielu. Fani gratulują miłości

Małgorzata Ohme nie rozpacza po zwolnieniu z TVN, o którym dowiedziała się miesiąc temu. Okazuje się, że ma u swojego boku mężczyznę, z którym przyszłość nie jest jej straszna. Pod pierwszym wspólnym zdjęciem pokazanym publicznie, nie szczędziła mu miłych słów.

To z nim robię Kafki, to z nim piję kawki. Medytuję, tańczę i czytam książki. Wymyślam, dzielę się, realizuję. Marzę, śnię i planuje. Rozmawiam i milczę. A piszę o tym, bo jestem mu wdzięczna. Że jest - napisała Małgorzata Ohme w mediach społecznościowych.

Fani Małgorzaty Ohme po takim wyznaniu od razu ruszyli z gratulacjami nowego związku. "Małgosiu jak się cieszę, widząc cię tak dobrej formie i szczęśliwą", "Niech miłość kwitnie w was na wieki", "Cudownie, że siebie macie", "Dbajcie o swoją miłość" - piszą fani psycholożki. Jej pierwsze publiczne zdjęcie z Danielem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Ohme Fot. Insta @gosiaohme

Kim jest Daniel Welfel od Małgorzaty Ohme?

Kim jest Daniel Welfel, z którym Małgorzata Ohme może "marzyć, śnić i planować" - można się teraz zastanawiać. Z jego profilu na Facebooku wynika, że pracował w poradni stworzonej przez Instytut Rozwoju Emocji, która prowadzi konsultacje psychologiczne. Obecnie jest związany z przedszkolem niepublicznym o profilu inteligencji emocjonalnej. Studiował na Politechnice Łódzkiej, na LinkedIn opisuje się jako przedsiębiorca. Ma 39 lat. Pod koniec maja chwalił się zorganizowaniem Ohme lotu paralotnią. Niecałe dwa tygodnie wcześniej psycholożka obchodziła 44 lata. "Dziękuję za ten prezent. Najpiękniejszy" - skomentowała pod filmikiem z całego przedsięwzięcia była gwiazda TVN.