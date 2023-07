Meghan Markle od dawna jest osobą publiczną. Początkowo pracowała jako aktorka, jednak kiedy wyszła za księcia Harry'ego musiała się odsunąć od show-biznesu i zaczęła pełnić obowiązki w rodzinie królewskiej. Z czasem razem z mężem zrozumiała, że nie jest to dla niej. Razem z Harrym przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, gdzie udzielają się charytatywnie. Jedną rzeczą, która się nie zmieniła, jest fakt, że wciąż często występuje publicznie. Opanowała pewne techniki, dzięki którym zawsze robi dobre wrażenie.

Meghan Markle doskonale wie, jak zdobyć sympatię innych

Meghan Markle jako działaczka charytatywna często jest gościem honorowym na różnych imprezach. Okazuje się, że żaden z jej ruchów nie jest przypadkowy. Trenerka etykiety Myka Meier w rozmowie z The Sun oceniła, że żona księcia Harry'ego do perfekcji opanowała wszelkie metody, takie jak odpowiednia mimika twarzy i mowa ciała.

Meghan jest doskonała w robieniu świetnego pierwszego wrażenia i jest kilka technik, które często zauważamy, a których możesz użyć również na następnej imprezie. Od jej postawy po ruchy twarzy, za urokiem Markle kryje się nauka... i każdy może się tego nauczyć - mówiła Myka Meier w rozmowie z The Sun.

To jednak nie wszystko. Meghan Markle stara się zawsze sprawiać wrażenie otwartej i sympatycznej. Z tego powodu trzyma torbę w lewej ręce, tak aby w każdej chwili móc się przywitać z nowymi osobami. "Aby być jak najbardziej przystępnym, trzymaj torbę w lewej ręce, abyś mógł się przywitać, podając prawą rękę. Widzieliśmy Meghan Markle, używającą tej techniki wiele razy, gdy wchodziła do pokoju lub na imprezę" - dodaje.

Meghan Markle zaczerpnęła wiedzy w rodzinie królewskiej

Myka Meier to amerykańsko-brytyjska trenerka etykiety, która miała okazję pozyskać wiedzę również od osób pracujących na dworze królewskim. Nie umknęło więc jej uwadze, że Meghan Markle zawsze po wejściu do pokoju bierze łyk drinka. Podobnie postępują inni royalsi. "Kiedy wchodzisz do pokoju, po przedstawieniu się wszystkim, wypij drinka. To sprawia, że wydajesz się bardziej towarzyski i przystępny na imprezie!". Inną ważną kwestią jest lekkie rozchylanie warg i szerokie otwieranie oczu. "Robiąc to podczas wchodzenia do pokoju, wykazuje sympatię, otwartość i otwartość" - podsumowała Myka Meier. Zdjęcia Meghan Markle znajdziesz w naszej galerii na górze strony.