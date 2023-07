Echa groźnego wypadku, do którego doszło dwa tygodnie temu w Krakowie, nie milkną. W jego wyniku zginęło czterech młodych mężczyzn w wieku 20-24 lat. Jednym z nich był syn znanej z "Królowych życia"Sylwii Peretti. Jak się później okazało, 24-letni Patryk, który w czasie wypadku kierował pojazdem, miał 2,3 promila alkoholu we krwi.

To nie koniec. Nowe fakty ws. Syna Peretti

Wygląda jednak na to, że nie jest to koniec. Spekulacji w tym temacie, niestety, jest coraz więcej. Jak udało się ustalić " Super Expressowi ", prokuratura wciąż prowadzi sprawę rozszerzonych badań toksykologicznych. Badane jest, czy w organizmie kierowcy samochodu - syna Peretti lub w organizmach pasażerów znajdowały się, poza alkoholem, środki odurzające.

Pełne wyniki badań toksykologicznych otrzymuje się zwykle po około 3-4 tygodniach od ich przeprowadzenia, więc powinno się to stać w pierwszej połowie sierpnia - powiedział w piątek, 28 lipca, Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z "Super Expressem".

Pies tropiący przeszuka wrak samochodu Patryka P.

Alkohol i brawura. To kosztowało ich życie

Pod wpływem alkoholu miało też być dwóch z trzech pasażerów żółtego Renaul Megane, który rozbił się, pędząc ulicami Krakowa. We krwi Michała G. wykryto 1,3 promila, w moczu – 1,6 promila. W przypadku Aleksandra T. było to 1,4 promila we krwi i 1,2 promila w moczu. Czwarty pasażer, który początkowo prowadził auto, był trzeźwy. Oprócz tego kierujący pojazdem jechał z zawrotną prędkością 150 km/h. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

