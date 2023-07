Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Para chętnie pokazywała się publicznie razem. W 2020 roku ogłosili, że po 23 wspólnych latach się rozwodzą. Od tego czasu Smaszcz wciąż pozostaje bardzo medialną osobą. Wydała książkę, organizuje warsztaty dla kobiet, chętnie wypowiada się na ciekawe tematy. Internauci albo ją kochają, albo za nią nie przepadają. Ona zdaje się tym nie przejmować. Jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje pracę oraz codzienne życie. Teraz podzieliła się tym, jak wyglądała kilka lat temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska nie chciała komentować afery ze Smaszcz. Wymowny gest

Paulina Smaszcz nie zawsze miała blond włosy. Tak wyglądała osiem lat temu

Kobieta petarda wspiera biznesy przyjaciół. Kiedy jej wieloletni fryzjer otworzył nowy lokal, postanowiła go zareklamować najlepiej, jak potrafi. Co jest lepszą reklamą niż zdjęcie spektakularnej metamorfozy? Smaszcz opowiedziała historię, jak osiem lat temu udała się do fryzjera z ciemnymi, długimi włosami. Kiedy ten ją zobaczył, powiedział jej, że powinna mieć krótkie i blond kosmyki. Tak też zrobili. Od tamtej pory ta fryzura jest znakiem rozpoznawczym gwiazdy. Przy okazji Smaszcz pokazała, jak wyglądała w poprzednich włosach. Która wersja bardziej wam się podoba? Więcej zdjęć gwiazdy w blondzie znajdziesz w galerii u góry strony.

Paulina Smaszcz Fot. @paulina.smaszcz

Smaszcz znów jest singielką. "Popełniłam te same błędy"

Maciej Kurzajewski poszedł do fryzjera Pauliny Smaszcz

Fryzjer, do którego udał się Maciej Kurzajewski, pochwalił się efektami pracy na Instagramie. Kurzajewskiemu bardzo spodobała się włosowa metamorfoza. Postanowił skomentować i podziękować za nowe uczesanie. "Mnie się bardzo podoba. Wielkie dzięki". Nie tylko on pokusił się o komentarz. Również jego była żona, Paulina Smaszcz, oceniła nowy wygląd byłego partnera. Okazuje się, że to także jej fryzjer i to ona go poleciła. "Super! Mój fryzjer Wojtek nareszcie modnie obciął Maćka. Dobrze, że ciebie poleciłam Frankowi i Maćkowi, dzięki temu super wyglądają" - napisała.