Przybylska zmarła na raka trzustki. Pierwsze objawy tłumaczyła stresem. Męczyły ją dwie rzeczy

Rak trzustki uznawany jest za jeden z najbardziej podstępnych i trudnych w leczeniu nowotworów. Anna Przybylska o tym, że go ma dowiedziała się dopiero rok przed śmiercią. Pierwsze objawy choroby ją nie zaniepokoiły. Tłumaczyła je np. stresem czy zmęczeniem. Dopiero gdy robiły się coraz bardziej męczące, za namową siostry zgodziła się na rezonans magnetyczny. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku. Miała 36 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk: Przeżywałam śmierć mamy na oczach całej Polski

Pamiętała o regularnych badaniach

Rak trzustki w przypadku Anny Przybylskiej ulokował się w miejscu, które długo go kryło. Dariusz Zadrożny, jej lekarz z Centrum Onkologii w Gdańsku, wyjaśniał po śmierci aktorki, że guz rozwinął się głęboko przy kręgosłupie, między głową a trzonem trzustki. W związku z tym symptomy choroby pojawiły się bardzo późno i utrudniły jego wykrycie. Co ciekawe, aktorka regularnie poddawała się profilaktycznym badaniom. W jednym z wywiadów przyznała, że jej ojciec zmarł na raka trzustki, więc nie chciała więc dopuścić, aby ją spotkało to samo.

Mój tata był dużo starszy, gdy się urodziłam, miał 36 lat. Kiedy umarł, obiecałam sobie, że nigdy nie będę starą matką, bo nie dopuszczę do tego, by moje dziecko zostało kiedyś bez jednego z rodziców. Bo wiem, jakie to okropne, najgorsze, co może się przytrafić. Zostawia ślad w duszy na całe życie - mówiła na łamach "Vivy!".

Ania - premiera filmu KAPiF.pl / KAPiF.pl

Anna Przybylska zmagała się przed śmiercią z depresją

Z biografii Anny Przybylskiej można też było dowiedzieć się, że aktorka jakiś czas przed diagnozą narzekała na ciągłe zmęczenie i bóle żołądka. Wtedy jednak wyniki badań kontrolnych nie wskazywały na to, że dzieje się coś złego. "To wszystko daje się łatwo wytłumaczyć: wyczerpująca opieka nad gromadką dzieci, stres, obowiązki zawodowe. O tym, że depresja może być pierwszym objawem raka trzustki, nikt z bliskich Ani nie wie. (...) Stresem i obowiązkami można także tłumaczyć to, że w ciągu trzech lat Ania mocno schudła. Nawet zdrowy tryb życia jest tu dobrym wytłumaczeniem" - czytamy w książce "Ania". Jej zdjęcia z najbliższymi znajdziesz w galerii na górze strony.

Gdy badania nic nie wykazywały, a Przybylska czuła się coraz lepiej, siostra zorganizowała jej odpłatnie zrobienie rezonansu magnetycznego. To właśnie ona pierwsza dowiedziała się o nowotworze Ani. "Zadzwoniłam i niby w żartach mówię do znajomej doktor: 'Ale jakby coś było, to mi powiedz'. Następnego dnia Ania zadzwoniła, żebym popilnowała dzieci, a sama pojechała na badania. Zanim wróciła, lekarka zdążyła do mnie zadzwonić: 'Tu coś jest – mówi – ale na razie się nie martw, bo jeśli nawet, to pewnie zmiana łagodna'. Na to wchodzi Ania: 'Wiesz co, doktor powiedziała, że tam nic nie ma'. Potem wróciłam do rozmowy z lekarzem: "Przecież nie powiem dziewczynie, która wsiada do auta, że ja już coś widzę". Wieczorem zadzwoniła, że musimy Ance załatwić wizytę u chirurga. Zrobili jej kolejne USG, ale cały czas obowiązywała wersja o zmianie łagodnej. Dopiero na stole operacyjnym okazało się co innego" - wspominała Agnieszka Kubera w rozmowie dla "Urody życia".

Smutne wyznanie mamy Anny Przybylskiej. Dotyka ją hejt: Nie ma chwili spokoju