Brad Pitt i Angelina Jolie rozstali się w 2016 roku po 11 wspólnie spędzonych latach. Para ma szóstkę dzieci, w tym trójkę biologicznych. Choć ich rozwód został sfinalizowany w 2019 roku, eksmałżonkowie nadal nie mogą dojść do porozumienia w niektórych kwestiach. Kością niezgody między byłymi partnerami jest ich francuska rezydencja Chateau Miraval. Magazyn "People" donosi, że aktor spędza tam czas z nową ukochaną. Angelina Jolie nie będzie zadowolona?

Angelina Jolie się wścieknie. Brad Pitt zabrał nową dziewczynę do ich wspólnej posiadłości

Angelina Jolie i Brad Pitt od miesięcy toczą sądowy spór o winnicę Chateau Miraval. Po rozstaniu to aktorka miała wykupić część byłego męża. Transakcje nie doszła jednak do skutku. Jakiś czas temu zagraniczne media informowały, że gwiazda Hollywood zdecydowała się sprzedać swoje udziały rosyjskiemu miliarderowi. Pitt wściekł się na ekspartnerkę i złożył do sądu pozew. Artysta twierdzi, że powiązanie Chateau Miraval z Rosją zniszczy reputację produkowanego tam wina. Batalia aktorskiej pary trwa nadal, jednak nie przeszkadza to aktorowi korzystać z posiadłości. Jak twierdzi magazyn "People", Pitt spędza tam romantyczne chwile z nową ukochaną. Ines de Ramon spotyka się z byłym mężem Jolie od kilku miesięcy. 31-letnia trenerka była wcześniej żoną Paula Wesleya, znanego "Pamiętników Wampirów".

Pociechy Angeliny Jolie i Brada Pitta to już nastolatki. Niedawno paparazzi sfotografowali Shiloh, Paxa, Zaharę i Knoxa podczas wspólnego wypadu do kawiarni. Dzieciom gwiazdorskiej pary dopisywały humory. Cała czwórka postawiła na luźne stylizacje. Uwagę zwracała krótka fryzur biologicznej córki aktorów. Jeszcze niedawno Shiloh miała na głowie burzę blond włosów. Ostatnio dziewczyna postanowiła jednak ściąć się "na jeżyka".