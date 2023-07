Margot Robbie jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd w show-biznesie. Jej kultowa rola Harley Quinn w "Legionie Samobójców" na długo pozostanie w sercach fanów jako najlepsza kreacja tej postaci. Ostatnio Margot zagrała główną rolę w filmie "Barbie" i widzowie bardzo chwalili jej występ. Oprócz świetnego aktorstwa gwiazda zachwyciła także figurą. Jaki jest jej sposób na utrzymanie takiej sylwetki? Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Margot Robbie zachwyciła sylwetką w "Barbie"

Gwiazda dosłownie zamieniła się w żywą replikę kultowej lalki. Nienaganna postura, chodzenie na obcasie, odpowiednia mimika twarzy, to wszystko świetnie współgrało w filmie. Aktorka musiała podjąć dodatkowy wysiłek, ale jak wskazuje, na co dzień prowadzi bardzo zrównoważony tryb życia. Istotnym elementem jest dieta, w której skład wchodzą głównie warzywa i chude mięso. Dodaje do tego także odpowiednio dobrane treningi.

Jak wyglądają treningi Margot Robbie?

Trening aktorki jest złożony z ćwiczeń, które inspirowane są baletem. Konkretniej chodzi o pilates i barres, czyli fitness przy drążku. Margot nie chodzi na siłownię i unika codziennych ćwiczeń, żeby mieć czas na odpoczynek i regenerację, które również są ważnym elementem zdrowego trybu życia. Aktorka nie odmawia sobie przyjemności i gdy ma ochotę na burgera, to po prostu go je. Jedynie podczas przygotowań do filmu Margot podwójnie unika niezdrowych rzeczy. ZOBACZ TEŻ: Margot Robbie wykonała piękny gest dla mamy. Chciała się odwdzięczyć. "Zawsze wiedziałam, że muszę"