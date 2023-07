Choć Allan Krupa jest synem Edyty Górniak, szybko postanowił się usamodzielnić i żyć na własny rachunek. Nastolatek pracuje jako DJ i może liczyć na naprawdę wysokie stawki. Wszystko wskazuje na to, że dzięki zarobionym pieniądzom młody muzyk może wieść iście luksusowe życie. Paparazzi sfotografowali go ostatnio, jak wsiadał do ekskluzywnego samochodu. Cena auta robi wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Allan Krupa o konflikcie Dody i Edyty Górniak. „Śmieszy mnie Doda"

Allan Krupa jeździ luksusowym samochodem. Cena auta przyprawia o zawrót głowy

Allan Krupa niedawno zdał egzamin na prawo jazdy. Edyta Górniak zdecydowała się nawet powierzyć synowi rolę prywatnego szofera. Nastolatek dowiózł słynną mamę na tegoroczny festiwal w Opolu. Jak donosi portal se.pl młody DJ sprawił sobie wyjątkowo luksusowy samochód. Krupa jeździ bowiem BMW X6. Cena podstawowej wersji auta to około pół miliona złotych. Spersonalizowana wersja pojazdu to wydatek rzędu 700 tysięcy.

Allan Krupa weekend spędził w biurze. Syn Górniak spełnia się nie tylko jako DJ

Allan Krupa szczerze o swoich zarobkach. "Nie są to pieniądze, które mnie zadowalają"

Pomimo iż Allan Krupa nie może narzekać na brak gotówki, otwarcie przyznaje, że nie jest jeszcze w pełni zadowolony ze swoich zarobków. "Z raportu na raport suma rośnie. Wiadomo, na tę chwilę nie są to pieniądze, które mnie zadowalają. Jak dostałem pierwszą wypłatę, nie będę tutaj ściemniał, za pierwszą piosenkę zarobiłem 1500 zł. Powiedziałem: ‘Kurde, ale zarobiłem!’. Suma nie była istotna, cieszyłem się, że w ogóle pieniądze z tego zarobiłem" - zdradził w rozmowie z "Super Expressem". Stawki, na które może liczyć syn Edyty Górniak, wcale nie są małe. "Stawka Allana za DJ set w klubie zaczyna się od siedmiu tysięcy złotych. Gra minimum dwie godziny, ale kluby zazwyczaj chcą, by Allan występował u nich całą noc. To też wchodzi bez problemu w grę" - wyjawił informator Plotka.