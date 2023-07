Jedna z "króliczków" - Jenna, trafiła do rezydencji Playboya, mając zaledwie 18 lat. Dla nastolatki było to nie tylko spełnienie marzeń, ale także szansa na zarobienie ogromnej sumy pieniędzy. Nieruchomość znajdowała się obok domu samego Hefnera, dlatego przed wprowadzeniem dziewczyna musiała przejść odpowiednią kontrolę, żeby potwierdzić, że jej obecność nie będzie nikomu zagrażać. Jakie jeszcze zasady obowiązywały w "domu króliczków"? Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Pracownicy rezydencji Playboya byli bardzo surowi

W jednej z opowieści Jenna wyznała, że od 21:00 obowiązywała je godzina policyjna. Każdy, kto nie pojawił się do tego czasu, spał na trawniku. Kolejna zasada - brak chłopaków. Nie można było się z nimi nawet spotykać, bo groziło to wyrzuceniem z rezydencji, a to byłoby prawdziwą katastrofą. "Miejsce, w którym mieszkałyśmy, miało kina, zwierzęta, trampoliny, stylistów... To był prawdziwy domek Barbie" - wspominała Jenna. Dziewczyny miały wszystko, czego sobie zażyczyły. Nie musiały gotować, a jedzenie dostarczano im o każdej porze dnia, z każdego miejsca.

"Króliczki playboya" opowiedziały o Hugh Hefnerze

Część dziewczyn opowiadała, że Hefner był prawdziwym dżentelmenem. Miał co prawda siedem dziewczyn, ale tylko jedna była "tą główną". Jednak niektóre z nich miały całkiem odmienne zdanie. Według relacji innych "króliczków" dziewczyny musiały uprawiać seks z Hefnerem, kiedy tylko sobie tego zażyczył, a całość była nagrywana mimo braku ich zgody. Część wspomina także o przymusowym braniu narkotyków i o strachu przed odejściem. Hefner miał mieć kolekcję ich nagich zdjęć, którymi mógł szantażować dziewczyny.