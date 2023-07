Agata i Piotr Rubik zamknęli pewien etap życia. Pożegnali się z Warszawą, gdzie przez lata mieszkali. Zamienili też duży dom jednorodzinny na przestronny apartament w Miami. O planach o wyprowadzce informowali już kilka miesięcy temu, jednak fani z początku im nie wierzyli. Rubikowie rozpoczynają swój "amerykański sen". Agata na InstaStories nie tylko zrelacjonowała pierwsze zakupy, ale zdradziła, co najbardziej ekscytowało jej córki w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Nie chodzi o różnice kulturowe.

Agata i Piotr Rubik relacjonują pierwsze zakupy w Miami. To z tego powodu córki nie mogły doczekać się przeprowadzki

Agata i Piotr Rubik powoli odnajdują się w nowym miejscu. Jak wiadomo, przeprowadzi bardzo często bywają stresujące, jednak ta w wydaniu Rubików zupełnie tak nie wygląda. Celebrytka pokazała już mniej więcej, jaki mają widok z okna apartamentu. Ten rozciąga się zarówno na miasto, jak i ocean. Córki pary także są zachwycone. Niebawem rozpoczną w Stanach naukę, jednak zanim wyruszą do szkoły, muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie domowego otoczenia. W tym celu całą rodziną udali się na ogromne zakupy, co Agata pokazała na InstaStories.

Pierwsze zakupy za nami. Obkupiliśmy się troszeczkę, bo w sumie w naszym mieszkaniu niewiele jest, także najważniejsze, kosz na pranie, mop, poduszki i kilka innych bajerów. Coogee wszędzie chodzi z nami, to jest cudowne, że wszędzie pieseczki mogą wejść - dodała Agata.

Przy okazji zdradziła, z jakiego powodu jej córka Alicja najbardziej ekscytowała się przeprowadzką do USA. Jak się okazało, ma to związek z popularną, amerykańską siecią kawiarni, która w Stanach oferuje napoje nie tylko dla ludzi, ale również ich pupili. W ofercie można znaleźć pozycję, która nazywa się "pup cup" i jest to nic innego, jak spienione mleko, bez kofeiny podane w kubeczku dla pupila. Więcej zdjęć z amerykańskiego życia Rubików znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

