Jak się czuje Madonna? Nagrała film. Świętuje sukces

Madonna czuje się już znacznie lepiej. Przypomnijmy, że niecały miesiąc temu media obiegła informacja o przetransportowaniu artystki na OIOM. Madonna została znaleziona nieprzytomna w mieszkaniu w Nowym Jorku, a jej stan zagrażał życiu. Szybko została wypisana do domu. Dwa tygodnie temu piosenkarka zamieściła na Instagramie podziękowania dla fanów za ich "wsparcie i pozytywną energię". Napisała również: "Jestem na drodze do wyzdrowienia i niesamowicie wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu". Teraz królowa popu ma powód do radości. Podzieliła się nim na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Madonna świętuje 64. urodziny

Madonna świętuję 40. rocznicę wydania pierwszego albumu. Widać, że wraca do zdrowia

Madonna podziękowała swoim "szczęśliwym gwiazdom", tańcząc dla fanów w najnowszym poście na Instagramie. Na nagraniu królowa popu miała na sobie czarny strój i złote okulary przeciwsłoneczne. Tańczyła do własnego przeboju Lucky Star. Post zatytułowała: "Możliwość poruszania ciałem i tańczenia choć trochę sprawia, że czuję się jak najszczęśliwsza gwiazda na świecie! Dziękuję wszystkim moim fanom i przyjaciołom! Wy też musicie być moimi szczęśliwymi gwiazdami!".

W podpisie wspomniała również, że przypadają 40. urodziny jej pierwszego albumu, zatytułowanego "Madonna". Różne gwiazdy skomentowały ten post. Piosenkarz The Weeknd napisał: "Wydałaś to" z emoji korony. Donatella Versace dodała: "Wyglądasz świetnie". Komentarz Madonny na temat możliwości poruszania ciałem i tańczenia tylko trochę wydaje się być małym ukłonem w stronę jej powrotu do zdrowia po niedawnej hospitalizacji.